Nelle scorse ore il direttore sportivo Renato Foti ha parlato a Juvenews della Juventus bocciando il possibile arrivo di Romelu Lukaku in bianconero: "Lukaku? Per me la Juve farebbe un errore madornale se lo prendesse" ha detto.

Foti è poi sceso nel dettaglio del discorso Lukaku, dicendo: "Non è un calciatore da top club. Secondo me è carente in termini di personalità. Lo abbiamo eccessivamente sopravvalutato per una buona stagione all’Inter che ha fatto".

Restando in tema attaccanti della Juventus, Foti ha poi sponsorizzato la permanenza in bianconero di Dusan Vlahovic, sottolineando che: "Alla Juve gli conviene tenere l’attaccante serbo tutta la vita. Se lo scambiasse con Lukaku, farebbe un errore senza precedenti nel Calciomercato”. Foti ha poi parlato del recente arrivo alla Juventus del neo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, sottolineando come i bianconeri a livello dirigenziale abbiano assestato il miglior colpo estivo in Italia. Infine Foti ha concluso il suo intervento parlando di quelli che potrebbero essere gli obiettivi stagionali della Juventus, evidenziando come gli uomini di Allegri siano in grado di fare molto bene in campionato.

Del possibile arrivo di Romelu Lukaku alla Juventus ha parlato anche il giornalista sportivo Paolo De Paola. Quest'ultimo, intervistato da TMW Radio ha detto: "È chiaro che uscendo dall’Europa la Juve abbia il dovere di puntare allo Scudetto, tutto ruota intorno al desiderio esplicito di Allegri per Lukaku e ai danni di Vlahovic".

De Paola, restando in tema Juventus, ha poi rivelato quanto segue: "La società praticamente sta accontentando Allegri come lo scorso anno per Di Maria e Pogba, lo accontentano su Lukaku ma se fallisce ci sarebbero già pronti Conte e Tudor".

Moratti su Lukaku: 'Sono rimasto deluso dal suo atteggiamento, meglio che non sia all'Inter uno cosi'

Infine, anche l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ha parlato di Romelu Lukaku e del recente comportamento dell'attaccante belga nei confronti del centravanti belga: "Lukaku? ha preso degli impegni e poi parlava con altri, non mi è piaciuto come non è piaciuto a ogni tifoso. Sono rimasto delusissimo dal suo atteggiamento, meglio che non sia all’Inter uno così, non ci si comporta in quel modo. E non conta con chi ha fatto cosa, nel senso che non importa se sotto la mia gestione non ci sia stato uno che si sia comportato così".