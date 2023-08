Nelle scorse ore l'ex calciatore Antonio Cassano è tornato a parlare alla Bobo TV dell'Inter e dell'indiscrezione che vorrebbe i nerazzurri ancora intenzionati ad acquisire Folarin Balogun, centravanti dell'Arsenal valutato circa 40 milioni di euro. Del mercato dei nerazzurri e delle ambizioni che potrebbero avere gli uomini di Simone Inzaghi ha parlato anche Lele Adani, intervenuto alla Bobo TV.

Cassano: "Voci di corridoio mi dicono che l'Inter non avrebbe ancora lasciato la pista per Balogun"

"Voci di corridoio dicono che all'Inter stanno tentando un colpo davanti a sorpresa, la pista Balogun non l'hanno abbandonata" queste le parole con cui l'ex calciatore Antonio Cassano ha esordito nel suo intervento durante una puntata della Bobo TV.

Cassano ha poi rintuzzato sull'argomento Balogun: "Se Zhang non mette mano al portafoglio, non si può fare: se Correa esce, potrebbero fare uno sforzo. Lui non si vuole muovere, non ha richieste: stanno spingendo per farlo andare in Arabia ma lui non se la sente". Cassano ha poi riferito come l'Inter avrebbe ormai in mano il si di Alexis Sanchez, attaccante cileno che tornerebbe in nerazzurro per la seconda volta dopo essersi svincolato a parametro 0 a seguito della scorsa stagione vissuta con la maglia del Marsiglia.

Inter, Adani: "I nerazzurri hanno cambiato molto ma rimangono competitivi: Arnautovic ha carattere ed è forte"

Dell'Inter e del mercato che hanno fatto i nerazzurri ha parlato anche Daniele Adani.

L'ex calciatore, come Cassano, è intervenuto ai microfoni della Bobo TV: "L'Inter ha variato ma rimane la più competitiva. Arnautovic ha giocato qualche partita in Champions nel Werder, l'Inter è stata l'ultima finalista: è come se togli Haaland e metti Djuric. Arnautovic per me è forte, conosce il gioco e ha gli attributi: si stacca da tutti e non sente i fischi, è giusto che abbia avuto la possibilità di andare in una big".

Adani, restando in tema Inter, ha poi sottolineato come la formazione nerazzurra abbia perso due calciatori importanti come Lukaku e Dzkeo e che li abbia rimpiazzati col solo Arnautovic (Thuram è una scommessa ed è considerato più una seconda punta), acquisto che secondo Adani non basterebbe per colmare il vuoto lasciato dai due centravanti oramai ex Inter.

Adani è poi entrato nel merito del discorso Lukaku evidenziando come il comportamento del belga, che ha scelto di non rispondere più alla società e ai diversi compagni che lo hanno contattato telefonicamente, lo abbia amareggiato e deluso in maniera profonda. Infine Adani ha concluso il suo intervento elogiando la tifoseria dell'Inter, che sempre numerosa e affezionata alla squadra riesce a stupire anche gli opinionisti di televisioni del calibro della BBC.