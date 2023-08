La Juventus è attesa da un finale di Calciomercato estivo impegnativo fra cessioni a titolo definitivo e in prestito. Come dichiarato da Massimiliano Allegri prima di Udinese-Juventus, potrebbero lasciare Torino diversi giovani per dar loro la possibilità di raccogliere minutaggio. È il caso di Fabio Miretti e Matias Soulé, che hanno diversi estimatori in Serie A. A questi potrebbe aggiungersi anche Samuel Iling-Junior. Il centrocampista inglese è stato avvicinato al Sassuolo nella trattativa di mercato che avrebbe dovuto portare Domenico Berardi nella società bianconera.

Attualmente si parla di un prestito al Bologna, ma la sua cessione dipende da quello che sarà il futuro professionale di Filip Kostic. Il centrocampista potrebbe lasciare la società bianconera, non essendo più considerato un titolarei. Lo ha dimostrato Allegri nel match contro l'Udinese, preferendogli Cambiaso e nel secondo tempo al suo posto è entrato Iling-Junior. Un evidente segnale di come il centrocampista della nazionale della Serbia, in caso di offerta da 20 milioni di euro, potrebbe lasciare la società bianconera.

Il giocatore Iling-Junior potrebbe lasciare la Juventus in prestito

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe valutare la cessione in prestito di Samuel Iling-Junior negli ultimi giorni di mercato.

Il centrocampista inglese partirebbe nell'eventualità in cui non dovesse definirsi la cessione di Filip Kostic. Sul classe 2003 cresciuto nel settore giovanile del Chelsea ci sarebbe il Bologna, che cerca rinforzi nel settore avanzato, considerando il fatto che in caso di offerta potrebbe lasciare la società emiliana Riccardo Orsolini.

Il centrocampista Iling-Junior gode della fiducia del Football Director della società bianconera, Cristiano GIuntoli, e del tecnico Massimiliano Allegri. Difficile pensare ad una sua cessione a titolo definitivo, anche se il suo contratto è in scadenza a giugno 2025 e sarà importante valutare un prolungamento dell'intesa contrattuale per evitare di ritrovarsi a giugno 2024 ad un anno dalla scadenza del suo contratto.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe valutare altre cessioni in prestito, come già anticipato. Ci si riferisce a Fabio Miretti, che piace al Monza e alla Salernitana, ma anche a Matias Soulé, che è seguito da diverse società di Serie A. Si valutano offerte anche per Weston McKennie, mentre per quanto riguarda il settore avanzato, potrebbe partire Moise Kean per 30 milioni di euro.

Al suo posto arriverebbe Romelu Lukaku che avrebbe già un'intesa contrattuale con la società bianconera.