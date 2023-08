Due vittorie su due gare giocate e tante buone risposte per l'Inter di Simone Inzaghi che dopo due soli turni ha già due punti di vantaggio sulla Juventus, che dopo l'ottimo esordio di Udine ha fatto un passo indietro pareggiando in casa contro il Bologna.

A pochi giorni dalla fine il mercato la dirigenza nerazzurra non smette di lavorare al miglioramento della rosa a disposizione del tecnico piacentino ecco che Beppe Marotta avrebbe già individuato un profilo da inseguire dalla prossima sessione, quella invernale. Si tratterebbe di Adrien Rabiot, legato da un solo anno di contratto ancora alla Juventus che da gennaio sarà dunque libero di sottoscrivere un nuovo accordo con un altro club.

Va ricordato che in realtà il francese ha appena rinnovato, si tratta dunque di una situazione particolare nella quale appare abbastanza chiaro come il club e il mediano transalpino abbiano deciso di rimandare i discorsi connessi alla permanenza in bianconero alla prossima estate, quando cioè la società conta di tornare ad avere a disposizione gli introiti derivanti dalla partecipazione alla prossima Champions League.

Rabiot potrebbe trasferirsi all'Inter a parametro zero nel 2024-2025

Quella del secondo in scippo in pochi mesi dopo l'ingaggio di Juan Cuadrado sembra comunque un'ipotesi percorribile: all'Inter manca effettivamente un profilo come quello di Rabiot, non ha cioè in rosa un calciatore forte fisicamente e impostato muscolarmente che sia bravo ad interdire oltre che ad inserirsi.

A ciò va aggiunto come l'Inter abbia già dimostrato di essere molto abile ad ingaggiare dei parametro zero, si pensi a Marcus Thuram, in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach, a Juan Cuadrado, che non ha prolungato la sua intesa proprio con la società bianconera, o ancora prima a De Vrij e Calhanoglu.

Appartiene invece ormai al passato Romelu Lukaku che a ore diventerà un nuovo calciatore della Roma.

Il mercato dell'Inter, Pavard in arrivo

L'Inter spera di abbracciare a breve Benjamin Pavard, il vero e autentico profilo identificato per il post Milan Skriniar. Il ds del Bayern Monaco proprio nella giornata di ieri ha chiarito come il club stia lavorando al sostituto, senza non potrà farlo partire nonostante le parti abbiano già trovato un accordo sulla base di 32 milioni di euro (30 fissi più due di bonus).

Qualora alla fine Pavard non dovesse arrivare la dirigenza nerazzurra penserà ad un'alternativa low cost, l'indiziato numero al riguardo uno sarebbe Trevoh Chalobah del Chelsea.