La Juventus è al lavoro per definire le cessioni in questo finale di Calciomercato estivo. Ufficializzata la partenza di Matias Soulé in prestito, si lavora anche a cessioni a titolo definitivo come quelle di Filip Kostic e Moise Kean ma anche alle rescissioni contrattuali dei giocatori che non rientrano più nel progetto sportivo bianconero. Ci si riferisce in particolar modo a Leonardo Bonucci e Marco Pjaca, quest'ultimo reduce da una stagione in prestito all'Empoli in cui non ha inciso come ci si aspettava. Arrivato nel 2016 per 23 milioni di euro dalla Dinamo Zagabria, è stato condizionato da infortuni pesanti al ginocchio che non gli hanno permesso di fare il definitivo salto di qualità.

Per questo, le ultime stagioni sono state caratterizzate da diversi prestiti, ma quello della scorsa potrebbe essere l'ultimo in quanto la Juventus è al lavoro per la rescissione contrattuale. Il giocatore potrebbe trasferirsi nel campionato turco, in quanto è seguito da diverse società che vogliono un rinforzo nel settore avanzato.

Il giocatore Pjaca potrebbe rescindere il contratto con la Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe rescindere il contratto di Marco Pjaca. Il giocatore ha un contratto con la società bianconera fino a giugno 2024, ma potrebbe anticipare la partenza a parametro zero in quanto si valuta un'intesa fra le parti che possa garantire al giocatore di trasferirsi in una società pronta a dargli fiducia.

Una carriera, quella del giocatore ex nazionale della Croazia, condizionata da infortuni al ginocchio che non gli hanno permesso di fare il definitivo salto di qualità. Dall'arrivo alla Juventus nel 2016 ha poi giocato sempre in prestito. A gennaio 2018 si è trasferito allo Schalke 04, nel 2018-2019 ha giocato nella Fiorentina per poi ritornare alla Juventus nell'estate 2019 e trasferirsi a gennaio 2020 in prestito all'Anderlecht.

Dopo l'esperienza nella società belga ha giocato in prestito al Genoa, al Torino e poi all'Empoli, ritornando nella società bianconera a giugno 2023. Si parla di una possibile esperienza professionale nel campionato turco, ma non sarebbe da scartare l'interesse di altre società per il giocatore una volta che avrà rescisso il contratto con la società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rescindere il contratto anche di Leonardo Bonucci. In tal caso è probabile un indennizzo importante per il centrale difensivo avendo un ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione. Per il giocatore italiano si parla di un interesse dell'Union Berlino ma anche del Genoa e della Lazio. La società bianconera lavora anche alle cessioni a titolo definitivo. Dopo il prestito di Soulé al Frosinone potrebbero lasciare a titolo definitivo Torino anche Moise Kean e Filip Kostic.