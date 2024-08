Dopo l'amaro pareggio alla prima di campionato contro il Genoa, la dirigenza dell'Inter continua a pensare al mercato, dove rimane in auge l'ipotesi Federico Chiesa, che potrebbe essere oggetto di un'offerta ufficiale a fine mese, ma solo se dovessero essere ceduti Arnautovic e Correa.

Federico Chiesa, i nerazzurri sono in vantaggio sul giocatore

Con la Juventus impegnata nel primo match stagionale contro il Como, nel posticipo di lunedì 19 agosto, resta ancora da sbrogliare la situazione di Federico Chiesa. Nonostante i numerosi colloqui del suo agente Fali Ramadani in queste settimane, al momento nessun club si sarebbe mosso concretamente sul giocatore.

Il timore dei bianconeri, riguarda un possibile accordo tra Chiesa e l'Inter per il 2025, anche se la squadra Campione d'Italia, vorrebbe il giocatore sin da subito, e sarebbe disposta a presentare una proposta da 10 milioni di euro alla Juve. Questa operazione può entrare nel vivo nel corso degli ultimi giorni di Calciomercato a fine agosto: nel caso in cui il contesto rimanga lo stesso, sia Chiesa che i bianconeri si vedrebbero costretti a trovare una soluzione, per evitare una stagione da separati in casa e un aspro addio a parametro zero a giugno.

Calciomercato Inter, le cessioni di Arnautovic e Correa per sbloccare il mercato in entrata

Rimane invece l'incertezza sul quadro attaccanti nerazzurro, che a meno di due settimane dalla chiusura del mercato vede ancora sei nomi in lista.

Di questi, tre sono in bilico e la loro permanenza alla Pinetina non è scontata. Primo fra tutti c'è Salcedo, che non è nemmeno stato convocato per la sfida contro il Genoa, per cui però al momento non ci sarebbero offerte ufficiali. Resta invece da capire il futuro di Correa e Arnautovic, con Inzaghi che ha parlato chiaro alla società, chiedendo di avere a sua disposizione cinque attaccanti, ma allo stesso tempo deve fare delle scelte in chiave Champions, dove in caso di mancata cessione per entrambi, dovrà escludere uno tra il Tucu e l'ex Bologna.

Legato a queste operazioni, sarebbe anche il futuro di Chiesa, per cui l'Inter potrebbe tentare l'affondo definitivo soltanto in caso di partenza delle sue due punte. Uno scenario complicato per adesso, visto che Correa avrebbe rifiutato tutte le destinazioni proposte, mentre per Arnautovic era sorto l'interesse della Stella Rossa, che però non sarebbe in grado di coprire interamente il pesante ingaggio del giocatore austriaco, che percepisce circa 3,7 milioni a stagione.