A Udine non è sceso in campo assistendo dalla panchina al secco 3-0 inflitto dai compagni all'Udinese di Sottil: lui è Moise Kean, in merito al quale continuano a susseguirsi delle voci su una possibile cessione.

Le candidate sono le stesse delle ultime settimane, con Milan e Siviglia a cui nelle ultimissime ore si sarebbe aggiunto anche il Fulham. Alla ricerca di una prima punta in Serie A ci sarebbe anche la Roma, che potrebbe fiondarsi sul nazionale italiano qualora dovesse sfumare l'acquisto di Duvan Zapata dall'Atalanta.

La Juventus vuole non meno di 20 milioni di euro e non valuterebbe l'ipotesi del prestito, Giuntoli vuole concludere l'affare a titolo definitivo.

Kean potrebbe trasferirsi alla Roma

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe dunque valutando la cessione di Moise Kean in questi ultimi giorni di Calciomercato estivo. Sul giocatore ci sarebbero diverse società, con la Roma che starebbe valutando un suo acquisto al pari di quello di Romelu Lukaku, sempre bloccato fuori rosa al Chelsea di Pochettino.

L'elevata valutazione che ne fanno i Blues, circa 40 milioni di euro, rende Kean maggiormente appetibile per i giallorossi, che per una cifra vicino alla metà potrebbero riuscire ad assicurarsi la prima punta che cerca ormai da mesi. Da quando cioè si è gravemente infortunato Tammy Abraham. Kean si integrerebbe al meglio con Belotti e Dybala andando a comporre un attacco a due o all'occorrenza a tre con l'argentino sotto punta.

Se Cristiano Giuntoli completerà l'operazione a Torino potrebbe tornare Alvaro Morata: per lui sarebbe la terza esperienza professionale in bianconero dopo le stagioni dal 2014 al 2016 e dal 2020 al 2022. L'Atletico Madrid lo valuta almeno 20 milioni di euro ma potrebbe anche accettare una cessione in prestito con diritto di riscatto.

Altro giocatore valutato dalla società bianconera per il dopo Kean sarebbe sempre lo stesso Romelu Lukaku. Il giocatore belga potrebbe approdare a Torino in prestito oneroso proprio sul finire del mercato ed avrebbe già un'intesa contrattuale con la Juventus per un triennale da 8 milioni netti l'anno.

Qualche giovane bianconero andrà in prestito

La Juventus valuta rinforzi anche a centrocampo, prima dovranno partire in prestito alcuni profili, su tutti Fabio Miretti, Matias Soulé o Samuel Iling-Junior. In caso di una loro uscita il club potrebbe puntare su un rinforzo per la mediana, al riguardo continua a piacere Habib Diarra dello Strasburgo, che potrebbe approdare nella società bianconera per 20 milioni di euro circa.