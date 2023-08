La dirigenza del Real Madrid starebbe considerando un importante investimento che potrebbe avvenire nelle ultime settimane di calciomercato o in alternativa nelle prossime finestre future: il nome nuovo sarebbe quello di Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, che sarebbe finito nel mirino delle "merengues" che starebbero cercando un rinforzo importante nella zona mediana del campo anche per il futuro.

L'idea del Real Madrid: Nicolò Barella a centrocampo

Il centrocampista italiano da diverso tempo piacerebbe all'estero, con diversi top club della Premier League che da qualche mese starebbero monitorando la situazione del giocatore.

Su Barella nelle ultime giornate però sarebbe comparso anche l'interesse del Real Madrid, che avrebbe messo nel mirino il centrocampista come rinforzo anche per il futuro.

Qualora non dovesse concretizzarsi un'offerta per il giocatore in questa sessione di mercato infatti il Real Madrid potrebbe considerare di mantenere vivo l'affare anche per le prossime finestre di mercato; secondo le ultime indiscrezioni dalla Spagna infatti il club madrileno potrebbe provare l'affondo per il centrocampista nella prossima sessione estiva, al termine della stagione 2023/2024.

Sul tavolo delle trattative potrebbero essere messi circa 70 milioni di euro, valutazione che i nerazzurri potrebbero considerare congrua per un'eventuale cessione del giocatore qualora dovesse materializzarsi l'offerta.

La situazione del centrocampo dei nerazzurri

Nelle prime battute di calciomercato, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, con la supervisione di Dario Baccin, hanno concluso positivamente l'acquisizione di Davide Frattesi, arrivato in prestito con obbligo di riscatto dal Sassuolo. I nerazzurri verseranno nella prossima stagione nelle casse del club neroverde circa 23 milioni di euro complessivi.

Per quanto riguarda le fasce, i nerazzurri hanno inserito in organico il laterale destro colombiano Juan Cuadrado, arrivato a parametro zero con un nuovo contratto di una sola stagione a circa 3 milioni di euro totali di stipendio.

L'ex giocatore della Juventus non aveva rinnovato con il club bianconero e per rimanere in Italia ha rifiutato anche diverse proposte provenienti da alcuni club in Arabia Saudita, accettando poi la proposta dei nerazzurri per un suo trasferimento a Milano.

In uscita per i nerazzurri potrebbe esserci Denzel Dumfries, che piacerebbe molto soprattutto in Premier League, anche se ancora si attenderebbero offerte ufficiali.