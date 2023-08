L'Inter potrebbe ancora fare qualcosa in questa sessione estiva di Calciomercato, anche se la campagna acquisti non è escluso che sia chiusa con l'arrivo di Benjamin Pavard dal Bayern Monaco per 30 milioni di euro più 2 di bonus. I nerazzurri, se interverranno ancora, lo faranno in mezzo al campo, dove Simone Inzaghi preme per un elemento fisico, che potrebbe essere Tanguy Ndombelé, ma non solo. Un altro nome finito nel mirino della società nerazzurra sarebbe quello di Maxime Lopez [VIDEO], che potrebbe fare sia la mezzala, sia l'alternativa a Hakan Calhanoglu in cabina di regia.

Il Milan è sempre alla ricerca di un attaccante che possa alternarsi con Olivier Giroud. La trattativa per Mehdi Taremi si è complicata, e per questo motivo i rossoneri si stanno guardando intorno in cerca di alternative. Nel mirino ci sarebbe Luis Muriel, che all'Atalanta sembra essere ormai sempre più ai margini della rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini.

Inter su Maxime Lopez

L'Inter potrebbe fare ancora qualcosa in mezzo al campo in questa sessione di calciomercato. I nerazzurri potrebbero perfino pensare a due innesti in quella zona del campo, anche su indicazione di Simone Inzaghi, che vorrebbe un elemento fisico. E questo potrebbe essere Tanguy Ndombelé, che arriverebbe in prestito dal Tottenham, dove è tornato dopo un anno disputato in prestito al Napoli.

Ci sarebbe anche un altro francese, però, nel mirino della società nerazzurra: si tratta di Maxime Lopez, attualmente in forza al Sassuolo. I rapporti tra le due società sono ottimi e lo testimonia l'affare Davide Frattesi, concretizzato a inizio luglio.

Lopez piace molto, essendo in grado di giocare in più ruoli in mezzo al campo.

I tempi sono brevi, visto che il mercato chiuderà domani sera, ma si cercherà un accordo nelle prossime ore. Si starebbe pensando anche ad un ipotetico scambio di prestiti, con il classe 1997 in direzione Milano, mentre a fare il percorso inverso sarebbe Asllani, che in Emilia avrebbe la possibilità di giocare con maggiore continuità rispetto a quanto farebbe a Milano.

Milan su Muriel

Il Milan si sta guardando intorno alla ricerca di un elemento che possa alternarsi a Olivier Giroud, visto che Noah Okafor è considerato principalmente come alternativa a Rafael Leao sulla fascia sinistra. La trattativa per Mehdi Taremi si è complicata notevolmente e per questo si starebbero valutando piste alternative e una di queste porterebbe a Luis Muriel. Il colombiano è ai margini dell'Atalanta e per questo l'affare potrebbe andare in porto pur mancando poco più di un giorno alla fine del mercato. La Dea è pronto a lasciarlo partire per una cifra tra gli 8 e i 10 milioni di euro.