In queste ultime ore di Calciomercato, l'Inter vuole completare l'organico a disposizione di Simone Inzaghi così da poter lottare su tutti i fronti ed essere protagonista sia per la lotta Scudetto che in Champions League. Dopo aver puntellato l'attacco con gli arrivi di Arnautovic e Sanchez, e la difesa con quello di Pavard dal Bayern Monaco, il club nerazzurro valuta dei possibili colpi last minute per la mediana.

Ipotesi Ndombele per la mediana

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, il club nerazzurro starebbe valutando il profilo di Tanguy Ndombele, centrocampista francese del Tottenham che ha appena trascorso l'ultima stagione in Serie A con la maglia del Napoli, conquistando lo Scudetto.

Il classe '96 non ha avuto moltissimo spazio nelle rotazioni azzurre e per questo non è stato riscatto dal club di Aurelio De Laurentiis, che ha preferito virare su altri profili come Cajuste.

L'Inter potrebbe decidere di intavolare una trattativa per accaparrarsi le prestazioni del 26enne. La trattativa appare comunque difficile vista la volontà del Tottenham di monetizzare dalla cessione del centrocampista che viene valutato attorno ai 25-30 milioni di euro. La volontà degli Spurs va a scontrarsi con quella dell'Inter che preferirebbe il calciatore in prestito.

Nonostante il possibile arrivo di un altro centrocampista, l'Inter non ha alcuna intenzione di cedere Stefano Sensi che - complice l'ottimo pre-campionato -dovrebbe far parte della rosa di Inzaghi.

Per l'ex Sassuolo, il club nerazzurro sarebbe pronto anche a un rinnovo contrattuale, con un incontro che potrebbe esserci nelle prossime settimane.

Inter, possibile scambio Maxime Lopez-Asllani

Oltre a un centrocampista "fisico", altro obiettivo dell'Inter in questi ultimi due giorni di mercato sarebbe quello di acquistare un vice Cahlanoglu, visti i tanti impegni in campionato e in Europa che attendono i nerazzurri.

Stando agli ultimi rumors di mercato, l'obiettivo numero uno sarebbe Maxime Lopez, centrocampista che potrebbe lasciare il Sassuolo. Dopo l'espulsione di Napoli, il francese potrebbe non essere un elemento essenziale per la mediana di Dionisi che potrebbe decidere di puntare su altri calciatori, come Boloca e Matheus Henrique.

Il club neroverde non fa però sconti e chiede una cifra attorno ai 10-15 milioni di euro.

Per abbassare le pretese economiche del Sassuolo, l'Inter starebbe valutando l'inserimento del cartellino di Asllani come parziale contropartita tecnica. L'ex regista dell'Empoli potrebbe così essere la carta giusta per sbloccare la trattativa.