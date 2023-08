Secondo le ultime, la Juventus vorrebbe concludere questo Calciomercato alleggerendo la rosa ulteriormente di quei giocatori ritenuti in esubero e dopo aver trovato l'accordo con l'Union Berlino per Leonardo Bonucci, ora il club bianconero cercherebbe una sistemazione anche per Filip Kostic, attenzionato dal West Ham e Marco Pjaca, sul quale ci sarebbe il Rijeka.

Juventus, si lavora alle uscite: Bonucci va all'Union Berlino con parte dello stipendio pagato dai bianconeri

La Juventus sta concludendo questa fase di calciomercato estiva lavorando all'uscita di alcuni calciatori ritenuti in esubero ed il primo che oramai si può considerare un ex bianconero è Leonardo Bonucci: il difensore classe '87, dopo essere stato messo fuori dalla prima squadra dei titolari, era alla ricerca di un club che gli permettesse di rimanere in forma fino al termine della stagione, quando il neo CT dell'Italia Luciano Spalletti diramerà le convocazioni per l'Europeo del 2024.

La società prescelta da Bonucci per questo scopo sarà dunque l'Union Berlino, squadra che milita nella Bundesliga e che parteciperà all'edizione corrente della Champions League. La Juventus, seguendo quanto riportato da diverse testate giornalistiche, ha trovato nelle ultime ore l'accordo con il club tedesco garantendo il pagamento di una parte importante dello stipendio di Bonucci, che in bianconero percepiva circa 6.5 milioni di euro. Lo stesso Bonucci, che è stato intercettato da alcuni cronisti in partenza all'aeroporto di Caselle per raggiungere i suoi nuovi compagni dell'Union Berlino ha detto freddamente: "Ci sarà modo per salutare i tifosi della Juve".

Juventus, anche Kostic e Pjaca potrebbero salutare all'ultimo momento

Oltre a Bonucci, la Juventus potrebbe cedere altri due pezzi grossi della rosa, vale a dire Filip Kostic e Marco Pjaca. Per quanto concerne Kostic, l'esterno serbo sarebbe stato scalzato da Andrea Cambiaso nelle gerarchie dei titolari imposte da Allegri e di conseguenza una sua partenza anche nell'ultimo giorno di mercato farebbe particolarmente comodo alle casse del club bianconero.

Negli scorsi giorni per Kostic si era affacciata la Roma, ma le modalità proposte dai giallorossi non avrebbero mai convinto la Juventus che ora, potrebbe cedere il laterale ex Francoforte in Premier League. Il West Ham si sarebbe infatti palesato con argomenti convincenti e la possibilità di accontentare le richieste economiche dei bianconeri, che ad oggi valuterebbero Kostic 15 milioni di euro.

Più complicata invece sembrerebbe essere l'uscita di Pjaca: la Juventus vorrebbe infatti cedere l'esterno classe '95 a titolo definitivo e per lui si sarebbe palesato in maniera più concreta unicamente il Rijeka, club croato di prima divisione.