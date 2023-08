La dirigenza dell'Inter starebbe considerando un possibile scenario che sarebbe stato proposto dai procuratori di Correa e Giovanni Simeone, che starebbero pensando di proporre uno scambio alla pari tra i due attaccanti: il Napoli potrebbe considerare la situazione anche se sembrerebbe difficile che l'operazione di mercato possa concretizzarsi nelle prossime settimane.

L'idea dei procuratori: Correa in cambio di Simeone dal Napoli

Nelle scorse ore sarebbe emersa la possibilità di uno scambio tra i due attaccanti di Inter e Napoli, che avrebbero entrambi una valutazione economica intorno ai 15 milioni di euro: i procuratori dei due bomber starebbero ragionando sul proporre alle rispettive società un eventuale scambio di mercato da sviluppare nelle prossime giornate.

I nerazzurri sembrerebbero più convinti di questo tipo di operazione rispetto ai partenopei, che preferirebbero mantenere il "Cholito" all'interno del loro organico per provare a riconfermarsi Campioni D'Italia anche in questa stagione.

La situazione dell'attacco dell'Inter

In queste ore di Calciomercato l'Inter sembrerebbe vicina a chiudere per l'acquisizione di Arnautovic dal Bologna per una cifra vicina ai 10 milioni di euro: il bomber austriaco potrebbe diventare il rinforzo offensivo richiesto specificatamente dall'allenatore Simone Inzaghi, che avrebbe chiesto una prima punta di peso alla sua direzione sportiva.

Nel frattempo ad Appiano Gentile è arrivato nelle scorse settimane l'attaccante francese Marcus Thuram, che avrà un contratto con i nerazzurri per cinque stagioni a circa 6 milioni di euro di stipendio, dei quali grazie al 'Decreto Crescita' verranno messi a bilancio circa 9 milioni netti annuali.

Per l'attacco Giuseppe Marotta e Piero Ausilio avevano sondato in principio il Chelsea per un ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku, poi tramontato dopo il presunto tradimento del giocatore che si sarebbe avvicinato agli esponenti della Juventus ragionando per un suo futuro in bianconero, che oggi appare però piuttosto confuso, considerando che i bianconeri dovrebbero cedere Dusan Vlahovic per poter arrivare al bomber belga.

In attacco i nerazzurri hanno rinunciato anche al rinnovo di Edin Dzeko, che è passato a parametro zero al Fenerbahce in Turchia con un contratto di due stagioni.

In uscita per la fase offensiva sembrerebbe esserci proprio Correa, che oltre alla proposta di scambio con Simeone, sarebbe osservato da vicino dal Siviglia, che starebbe pensando ad una proposta di prestito con diritto di riscatto sul giocatore.