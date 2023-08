L'Inter continua a guardarsi intorno, alla ricerca di un attaccante che possa essere economicamente "sostenibile" per i bilanci della società e, allo stesso tempo, adatto tecnicamente alle richieste e al gioco dell'allenatore Simone Inzaghi. Mentre si continua a parlare di Taremi e Arnautovic per l'Inter, con Balogun che ormai sarebbe stato messo da parte per le richieste esose dell'Arsenal (40 milioni di euro), dall'Inghilterra spunta una nuova indiscrezione di mercato.

Secondo la stampa inglese, infatti, l'Inter avrebbe contattato il Manchester United per raccogliere informazioni su Anthony Martial.

Questi indossa la maglia dei Red devils dal 2015 ma, nelle ultime stagioni, l'idillio con la squadra britannica sembra essersi spezzato, soprattutto da quando sulla panchina di Old Trafford siede Erik ten Hag. Non a caso, il vice-campione d'Europa 2016 nel gennaio del 2022 è stato girato al Siviglia in prestito.

Pare che ten Hag non abbia una grande considerazione di Martial che, dunque, nella stagione 2023-2024 rischia di scivolare in basso nelle gerarchie del tecnico olandese, con uno spazio sempre più ridotto per trovare qualche gettone di presenza. Si tratta di una situazione che potrebbe anche portare l'attaccante francese a perdere la maglia della sua nazionale in vista dei prossimi campionati europei.

L'Inter starebbe monitorando la vicenda-Martial nella speranza che possa aprirsi uno spiraglio utile per portare l'attaccante 27enne alla Pinetina.

Inter: il problema è l'ingaggio di Martial

L'Inter avrebbe dunque effettuato un primo sondaggio col Manchester United relativo ad Anthony Martial. Sembra che dalla compagine inglese non sia arrivata una dichiarazione di incedibilità dell'attaccante francese.

I Red devils, infatti, se dovesse arrivare un'offerta adeguata, sarebbero pronti a sedersi al tavolo delle trattative.

D'altronde, la posizione di Martial nella rosa del Manchester United sarebbe ulteriormente peggiorata dopo l'arrivo di Hojlund. Il Manchester United ha speso 80 milioni di euro circa per l'ormai ex bomber dell'Atalanta, e punta a farne (insieme all'allenatore ten Hag) la principale bocca di fuoco per il suo attacco.

Alla luce di tutto ciò, i dirigenti dell'Inter avrebbero compreso che non ci sarebbero chiusure da parte del Manchester United ad una possibile uscita di Martial. Tuttavia, anche in questo caso (com'è già accaduto soprattutto per Balogun) per il club milanese ci sarebbe un ostacolo di ordine economico.

Al momento sembra che con i Red devils non si sia parlato di cifre legate al costo del cartellino di Martial, il cui contratto scadrà nel giugno del 2024. Semmai, in casa Inter si dovrebbe riflettere sul nodo-ingaggio. L'attaccante transalpino, infatti, ha uno stipendio pari a 13 milioni di sterline (all'incirca 15 milioni di euro), inarrivabile per i nerazzurri che, comunque, avrebbero chiesto al Manchester United di tenerli sempre informati su Martial.