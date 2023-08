Secondo le ultime di mercato, la Juventus ed il Monaco avrebbero trovato l'accordo per chiudere la trattativa che dovrebbe portare Denis Zakaria in Francia per una somma complessiva di 23 milioni di euro. Con questa cifra i bianconeri potrebbero poi lanciare l'assalto a Sofyan Amrabat, mediano della Fiorentina valutato 25 milioni di euro da Rocco Commisso. La Juve inoltre penserebbe per l'esterno a Nicolò Zaniolo ma sull'attaccante ex Roma si starebbe inserendo l'Aston Villa.

Juventus, i bianconeri avrebbero trovato l'accordo con il Monaco per la cessione di Zakaria: ora Giuntoli potrebbe puntare Amrabat

La Juventus ed il Monaco avrebbero raggiunto l'accordo per la cessione a titolo definitivo di Denis Zakaria: a renderlo noto è stato nelle scorse ore Tuttosport.it che con una breaking news ha rivelato come il calciatore svizzero passerà nei prossimi giorni ufficialmente nella compagine francese per una somma comprensiva di bonus pari a 23 milioni di euro. Con questa cifra, la Juventus potrebbe dunque reimmettersi sul mercato per andare ad acquisire quel mediano di gamba che avrebbe chiesto il tecnico Massimiliano Allegri e che corrisponderebbe al nome di Sofyan Amrabat.

Il calciatore della Fiorentina, che piacerebbe anche al Manchester United di Ten Hag, avrebbe dato la priorità ad un eventuale passaggio alla Juventus, che per strapparlo dalla società di Rocco Commisso dovrebbe pagarlo circa 25 milioni di euro. Come alternativa al marocchino, la Juve valuterebbe anche altri profili per la mediana e per questa ragione Giuntoli starebbe osservando in casa del Bayern Monaco per i nomi di Leon Gorezka e Ryan Gravenberch: il primo sarebbe valutato dai bavaresi circa 40 milioni di euro mentre il secondo potrebbe lasciare la compagine tedesca per una cifra più bassa vicina ai 30 milioni.

Juventus, su Zaniolo oltre ai bianconeri si starebbe aggiungendo la concorrenza dell'Aston Villa

Nicolò Zaniolo rappresenterebbe da tempo un obiettivo della Juventus e questa estate i bianconeri starebbero riprovando a portarlo a Torino dal Galatasaray dopo i vari tentativi che sarebbero andati a vuoto quando l'esterno classe '99 vestiva la maglia della Roma.

Secondo quanto riferito dall'esperto di Calciomercato Fabrizio Romano però, su Zaniolo oltre alla Juventus si starebbe aggiungendo anche la concorrenza dell'Aston Villa: "Abbiamo appreso che l'Aston Villa sta lavorando all'accordo per l'acquisto di Nicoló Zaniolo. È una possibilità concreta e ne stanno discutendo, uno dei nomi in cima alla loro lista. Il direttore sportivo dell'Aston Villa, Monchi ha ingaggiato Zaniolo dall'Inter alla Roma e proseguono le trattative con il Galatasaray". Se l'Aston Villa dovesse dunque anticipare la Juventus per Zaniolo il club bianconero potrebbe virare le prorie attenzioni su Domenico Berardi, esterno offensivo del Sassuolo valutato 30 milioni di euro dagli emiliani.