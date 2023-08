Ultimi giorni per il Crotone prima del ritorno in campo per la prima gara ufficiale della stagione. I calabresi saranno impegnati nel turno dei 32esimi di Coppa Italia Frecciarossa in casa dea Cremonese, sfida in programma il 14 agosto alle ore ore 17,45.

Quelle in corso sono giornate di allenamenti e di attesa per alcune operazioni in entrata e uscita ma i tifosi attendono anche novità sul fronte campagna abbonamenti. Al momento solo una sembra essere la certezza, ovvero sia i prezzi scontati e alla portata di tutti.

Crotone, l'attesa dei tifosi

Da diverse settimane in città aleggia una domanda: "Quando inizierà la campagna abbonamenti?". L'unica informazione a riguardo è stata concessa dalla dirigenza in una delle conferenza stampa svolte in questa fase estiva, con la dirigenza ad aver assicurato i supporter che i prezzi saranno popolari, in linea con quelli praticati lo scorso anno.

Alcune promozioni saranno pensate per fare accedere i giovani e le famiglie anche se in fase preliminare scatterà come di consueto un momento di prelazione destinato ai vecchi abbonati. Dopo si assisterà alla libera vendita. Non si hanno date certe, ma l'iter della campagna abbonamenti dovrebbe scattare dopo il 15 agosto.

Crotone in campo a Cremona

Ad inizio settimana il Crotone proverà a superare il turno di Coppa Italia Frecciarossa 2023-2024. L'avversario dei 32esimi non è semplice da affrontare, con la Cremonese ad essere una delle squadre retrocesse dalla scorsa Serie A.

Il Crotone che si presenterà a Cremona sarà comunque un cantiere aperto con ancora 6-7 calciatori sulla lista dei partenti e altri 3-4 che dovrebbero fare il loro arrivo in Calabria.

La sfida sarà trasmessa da Canale 20 sulla rete Mediaset, in chiaro.

Crotone, le altre operazioni

Nelle ultime ore il Crotone si sta muovendo anche sul fronte mercato. Dopo la cessione di Giuseppe Cuomo a titolo definitivo al Sudtirol gli squali starebbero perfezionando l'uscita di Augustus Kargbo, probabilmente al Cittadella in Serie B.

Possibile addio anche per Iacopo Cernigoi, arrivato a gennaio scorso (senza entusiasmare) dalla Feralpisalò.

In attacco nelle ultime ore a tornare di moda è stato il nome di Salvatore Caturano, attaccante 33enne del Potenza. Lo scorso anno 17 reti, ora la possibilità di arrivare a Crotone anche se sul calciatore sarebbe forte l'interessamento pure del Benevento.

Non si sbloccano infine le cessioni del portiere Paolo Branduani e del centrocampista Jacopo Petriccione. Dovrebbe rimanere invece a Crotone l'attaccante Marco Tumminello, rientrato nelle scorse settimane dal prestito alla Gelbison.