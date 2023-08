Secondo le ultime di mercato, il Bayern Monaco dopo aver fallito l'assalto al Tottenham per Harry Kane potrebbe tornare su Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus valutato 80 milioni di euro. Inoltre, anche un altro centravanti dei bianconeri sarebbe sotto osservazione: si tratterebbe di Arkadiusz Milik bomber polacco che piacerebbe alla Roma di José Mourinho

Juventus, il Bayern Monaco potrebbe tornare alla carica per Vlahovic

Il Calciomercato degli attaccanti in questa estate è particolarmente caldo anche per le big europee e tra queste ci sarebbe il Bayern Monaco, club tedesco che dopo aver fallito l'assalto al Tottenham per Harry Kane, ora potrebbe tornare a guardare in casa Juventus per il profilo di Dusan Vlahovic.

Il centravanti serbo a detta dello stesso direttore sportivo della Juve Cristiano Giuntoli sarebbe un profilo sul quale i bianconeri vorrebbero puntare a meno a Torino non arrivi un'offerta irrinunciabile. Offerta, che proprio il Bayern Monaco potrebbe presto formulare e che si attesterebbe intorno agli 85 milioni di euro. Una somma che non solo andrebbe a tamponare parte del rosso in bilancio della Juventus ma che permetterebbe ai bianconeri di acquisire senza grandi problematiche Romelu Lukaku, bomber del Chelsea fortemente richiesto da Allegri che avrebbe una valutazione da circa 40 milioni di euro. In caso Vlahovic partisse, comunque la Juventus valuterebbe anche altri profili per l'attacco oltre a Lukaku come ad esempio quello di Alvaro Morata: il centravanti spagnolo vivrebbe una situazione di stallo con l'Atletico Madrid, in quanto la società spagnola gli avrebbe offerto di rinnovare il contratto fino al prossimo 2027.

Juventus, la Roma sarebbe interessata a Milik: per i bianconeri il polacco potrebbe partire ma per 15 milioni

La Roma di José Mourinho starebbe cercando un attaccante di esperienza per poi andare a chiudere le trattative con il Santos per il giovane Marcos Leaonardo e la nuova idea dei giallorossi sarebbe quella di Arkadiusz Milik.

Il centravanti polacco attualmente alla Juventus è stato accostato in diverse sessioni di calciomercato alla Roma ma il suo costo ed i problemi fisici palesati saltuariamente dal classe '94 avrebbero sempre dirottato i capitolini su altri profili. Ora però, con l'inizio del campionato alle porte e con una squadra senza prima punta titolare, Tiago Pinto potrebbe essere costretto ad accelerare i tempi tornando su un profilo che non darebbe quelle garanzie di continuità atletica che i giallorossi cercherebbero.

La Juventus dal canto suo, dopo aver riscattato dal Marsiglia Milik per una cifra complessiva di circa 7,5 milioni di euro, avrebbe dato il suo consenso a lasciar partire il polacco ma valuterebbe il cartellino non meno di 15 milioni di euro.