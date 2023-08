Il giornale sportivo turco "FotoMac" ha recentemente rivelato che l'attenzione del Galatasaray si è concentrata su Manuel Locatelli, talentuoso centrocampista della Juventus. Secondo quanto riportato, i dirigenti del club giallorosso di Istanbul vedono in Locatelli il giocatore ideale per rinforzare il loro reparto centrale. Tuttavia, al momento si tratta solamente di un'indiscrezione di mercato e non è stata ancora avanzata alcuna richiesta ufficiale.

L'interesse del Galatasaray per Manuel Locatelli potrebbe portare a un possibile scambio con un altro calciatore di rilievo: Nicolò Zaniolo.

Se l'offerta concreta della società turca dovesse giungere, potrebbe infatti scatenarsi un intrigante negoziato che potrebbe includere uno scambio tra Locatelli e Zaniolo. Questa possibilità aprirebbe nuove prospettive per entrambi i club e potrebbe avere un impatto significativo sui trasferimenti.

La Juventus potrebbe valutare lo scambio di mercato fra Locatelli e Zaniolo

La Juventus è al lavoro per alleggerire la rosa ed in alcuni casi potrebbe anche valutare degli scambi di mercato, così da arrivare agli acquisti utili per migliorare la rosa bianconera. A tal riguardo, la stampa turca parla di un possibile scambio di mercato fra Locatelli e Zaniolo, che hanno più o meno la stessa valutazione di mercato.

C'è da dire che attualmente sembra difficile che la società bianconera lasci partire il centrocampista, considerando anche l'infortunio di Rovella, che rientrerà comunque a fine agosto. A proposito di scambi, si valuterebbe anche quello fra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku, anche se in questo momento il giocatore bianconero sarebbe seguito dal Bayern Monaco e non tanto dal Chelsea.

Se dovesse arrivare un'offerta da 80 milioni di euro, Vlahovic lascerebbe Torino. Parte della somma sarebbe utilizzata per acquistare il giocatore belga, che avrebbe già un'intesa con la società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per migliorare anche il centrocampo. Con la cessione di Zakaria (vicino al Monaco) e quelle probabili in prestito di Miretti e Nicolussi Caviglia, potrebbe arrivare un altro rinforzo per il centrocampo.

A tal riguardo, piace Rodrigo De Paul, giocatore dell'Atletico Madrid. La società spagnola sarebbe pronto a lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto a circa 20 milioni di euro. Sarebbe un rinforzo che garantirebbe qualità a centrocampo.