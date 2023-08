La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti in queste settimane. Le esigenze principali rimangono soprattutto quelle di bilancio, non è un caso che il nuovo Football Director Cristiano Giuntoli abbia sottolineato l'importanza delle cessioni. Non dovrebbe essere fra i partenti Federico Chiesa, almeno secondo le ultime notizie di mercato. Il giocatore avrebbe ricevuto un'offerta importante dall'Arabia Saudita ma avrebbe deciso di non valutarla anche perché l'obiettivo principale di Chiesa rimane non solo quello di vincere nel campionato italiano ma anche quello di andare a rappresentare l'Italia all'Europeo 2024.

Le cose potrebbero cambiare nell'eventualità in cui dovessero arrivare offerte dal campionato inglese, in tal caso il giocatore potrebbe valutarle.

La Juventus potrebbero lasciarlo partire per circa 60 milioni di euro anche se attualmente sembra più probabile la partenza di Dusan Vlahovic. Si parla di uno scambio di mercato fra la punta bianconera e Romelu Lukaku e l'aggiunta di circa 40 milioni di euro di soldi da parte del Chelsea considerando la differente valutazione di mercato dei cartellini dei due giocatori.

Chiesa non avrebbe accettato un'offerta dall'Arabia Saudita

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Federico Chiesa potrebbe rimanere alla Juventus anche nella stagione 2023-2024.

Si è parlato in queste settimane di una sua possibile partenza ma attualmente è più probabile sia Vlahovic a lasciare Torino considerato l'interesse del Chelsea. Il nazionale italiano avrebbe deciso di non accettare un'offerta dall'Arabia Saudita ed è pronto a disputare una stagione importante alla Juventus anche in previsione dell'Europeo 2024 con la nazionale italiana.

Il giocatore ha un contratto in scadenza a giugno 2025 ed in caso di permanenza non è da scartare la possibilità sottoscriva una nuova intesa contrattuale con la società bianconera magari incrementando l'ingaggio che attualmente guadagna, circa 5 milioni di euro a stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche ad altre cessioni, a tal riguardo le ultime indiscrezioni di mercato confermano le possibili partenze di Denis Zakaria, Andrea Cambiaso, Samuel Iling-Junior e Koni De Winter.

Con la vendita dei loro cartellini la società bianconera vorrebbe guadagnare una somma vicina ai 100 milioni di euro, parte dei quali sarebbero investiti sull'acquisto di un terzino destro e di un centrocampista. Le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un possibile approdo a Torino di Nahuel Molina e Franck Kessié in prestito con diritto di riscatto.