Nelle scorse ore, il giornalista Luca Calamai ha scritto un editoriale su Tmw commentando il possibile passaggio di Romelu Lukaku dal Chelsea alla Juventus. Dello stesso argomento hanno detto la loro opinione anche l'ex calciatore Antonio Di Gennaro a TMW Radio e Ciro Venerato a Rai Sport.

Juventus, Calamai boccia Lukaku: "E' un giocatore avviato nella fase finale della carriera, non lo scambierei per Vlahovic"

Il giornalista sportivo Luca Calamai ha scritto un editoriale sul portale Tmw e tra gli argomenti toccati c'è stata anche la Juventus e il possibile arrivo di Romelu Lukaku in bianconero al posto di Dusan Vlahovic.

"Allegri che spinge a cento all’ora per lo scambio Lukaku-Vlahovic. Una scelta sbagliata. Romelu come dice un mio amico direttore sportivo è un “vuoto a perdere”. Ormai è avviato alla fase finale della carriera." Calamai, sull'argomento Lukaku e sul possibile scambio con Vlahovic ha poi aggiunto: "Non può più essere immaginato come un progetto da sfruttare alla grande nel presente e da rivendere in futuro a cifre favolose. Vlahovic è un duemila. Ha un domani e un dopo domani". Calamai ha poi scritto sull'Inter, sottolineando come il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi starebbe spingendo per arrivare ad Alvaro Morata, mentre l'ad Giuseppe Marotta vorrebbe acquisire Folarin Balogun, centravanti dell'Arsenal valutato dai "Gunners" circa 40 milioni di euro.

Juventus, Di Gennaro: "La vendita di Vlahovic è una questione economica e Lukaku piace ad Allegri"

Del possibile scambio tra Juventus e Chelsea, che vedrebbe coinvolti i profili di Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic, ha parlato anche l'ex calciatore Antonio Di Gennaro. "La vendita di Vlahovic è anche una questione economica, si deve guardare ai conti.

Se il Chelsea accetta, arriva Lukaku che piace ad Allegri e incassi anche soldi importanti", cosi ha esordito Di Gennaro nell'intervista rilasciata a TMW Radio. L'ex calciatore, restando in tema Juvent,us ha poi detto: "La Juve è in autogestione, credo che per questo l'operazione si farà ma occhio anche a Chiesa perché con un'offerta importante potrebbe anche partire.

E questo schema non lo esalta per nulla".

Juventus, Venerato: "Scambio Vlahovic-Lukaku in piedi ma i bianconeri puntano ad avere anche un conguaglio da 40 milioni"

Infine, anche il giornalista Ciro Venerato ha parlato a Rai Sport della Juventus e del possibile scambio tra Lukaku e Vlahovic: "Ancora in piedi lo scambio Vlahovic-Lukaku. Il Chelsea si è spinto ad offrire 20 milioni più Lukaku alla Juventus, ma i bianconeri puntano ad avere 40 milioni più il centravanti ex Inter. Anche Chiesa può andar via con una buona offerta, ma se non arrivasse l'offerta di almeno 45 milioni di euro si parlerà di un rinnovo con una base importante di 5 milioni fino al 2027."