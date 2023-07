La Juventus di Cristiano Giuntoli si muove per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. La nuova filosofia sarebbe improntata su un progetto fondato sui giovani e su un calcio economicamente sostenibile. Non a caso potrebbero essere ceduti del calibro di Federico Chiesa e Paul Pogba per far cassa. In entrata potrebbero esserci i nomi di Nicolò Zaniolo del Galatasaray, Castagne del Leicester e addirittura Romelu Lukaku. Il mercato potrebbe essere poi finanziato dalle cessioni di profili non considerati centrali per il progetto tecnico come Arthur, Zakaria e Bonucci.

Juventus: potrebbe essere offerto Lukaku

La Juventus potrebbe davvero essere in lista per assicurarsi le prestazioni di Romelu Lukaku. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, infatti, il Chelsea potrebbe essere disposto a uno scambio alla pari con il cartellino di Dusan Vlahovic che non ha convinto sotto la guida di Allegri. La trattativa potrebbe essere bloccata dalla volontà del belga che sarebbe disposto a giocare soltanto nell'Inter. Difatti, sarebbero state già declinate offerte molto vantaggiose dal punto di vista economico in arrivo dall'Arabia Saudita.

Sirene arabe per Pogba

L'Arabia Saudita potrebbe essere la nuova destinazione di Paul Pogba. Il francese, in viaggio a Gedda, sarebbe stato sondato dall'Al-Ittihad, il club allenato da Nuño Espirito Santo.

La società avrebbe messo sul piatto un contratto triennale da circa 100 milioni di euro. Offerta molto vantaggioso per un calciatore che non è stato mai a disposizione della Juventus a causa di molti infortuni. La sua cessione potrebbe far respirare le casse della Juventus che ha già fatto uno sforzo rinnovando il contratto di Rabiot.

Zaniolo se partisse Chiesa

Nelle idee di Cristiano Giuntoli ci sarebbe anche il nome di Nicolò Zaniolo che interesserebbe già da molto tempo. Il suo cartellino avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro e Allegri lo stima perché in grado di giocare da mezzala ma anche da esterno. A fargli posto potrebbe essere Federico Chiesa che, in caso di offerta allettante, potrebbe partire.

La valutazione sarebbe di circa 60 milioni e interesserebbe a Chelsea e Bayern Monaco.

Il tesoretto della Juventus potrebbe arricchirsi grazie alle cessioni di Arthur, Zakaria e Miretti che garantirebbero circa 50 milioni di euro. Cifra che potrebbe essere investita per arrivare a Castagne del Leicester ma anche a Milinkovic-Savic. Quest'ultimo, però, sarebbe molto vicino all'approdo in Arabia Saudita. L'Al Hilal sarebbe disposto a pagare i 40 milioni di euro per il cartellino più uno stipendio da circa 20 milioni di euro per il ragazzo. Cifre impareggiabili per il calcio italiano.