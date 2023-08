La dirigenza sportiva dell'Inter starebbe considerando una possibile pista che potrebbe portare ad Hirving Lozano, attaccante del Napoli, che sarebbe finito sul mercato. Gli agenti potrebbero proporlo ai nerazzurri per una cifra vicina ai 15 milioni di euro, situazione che la società milanese potrebbe considerare anche se preferirebbe altri profili per l'attacco da affidare al tecnico Simone Inzaghi.

L'idea degli agenti di Lozano: possibile proposta ai nerazzurri per il suo cartellino

L'attaccante messicano, reduce da una stagione senza troppi acuti, potrebbe essere ceduto dal club partenopeo nelle prossime settimane di calciomercato e gli agenti del giocatore starebbero lavorando per una sua permanenza in Serie A offrendolo a diversi top club in Italia, tra i quali ci sarebbe anche l'Inter che avrebbe preso in considerazione l'operazione di mercato.

Il giocatore piacerebbe come soluzione, anche se la società milanese, su indicazione del tecnico Simone Inzaghi, preferirebbe una punta più fisica e più centrale come sviluppo del gioco.

Il calciatore messicano potrebbe partire da Napoli per un'offerta vicina ai 15 milioni di euro ed i nerazzurri starebbero valutando la situazione che potrebbe svilupparsi meglio nei prossimi giorni.

La situazione dei nerazzurri per l'attacco

Dopo l'arrivo di Marcus Thuram dal Borussia Moenchengladbach, i nerazzurri starebbero puntando nuovi giocatori per rinforzare l'attacco, tra i quali, oltre a Lozano, sembrerebbe esserci anche Alvaro Morata. Il bomber spagnolo di proprietà dell'Atletico Madrid, però, sarebbe stato convinto dal Cholo Simeone a seguire il progetto del club madrileno e rimanere almeno un'altra stagione in Spagna.

La società nerazzurra avrebbe puntato anche Folarin Balogun, la cui trattativa con l'Arsenal sembrerebbe in fase di sviluppo in queste giornate, anche se il club inglese chiederebbe circa 40 milioni di euro per lasciar partire il talento statunitense.

In uscita, per quanto riguarda i nerazzurri, sembrerebbe esserci Joacquin Correa, il cui cartellino potrebbe interessare in Spagna al Siviglia, pronto ad offrire una proposta di prestito con diritto di riscatto; sul giocatore ci sarebbe anche l'interesse del Fenerbahce, meta che però non interesserebbe troppo al calciatore, che preferirebbe rimanere nel calcio europeo per provare a rilanciarsi a livello internazionale.

Correa sarebbe finito anche nel mirino di alcuni club arabi, anche se non si sarebbe ancora concretizzata nessuna offerta sul tavolo dei nerazzurri, che premerebbero comunque per una cessione del calciatore in questa sessione di mercato.