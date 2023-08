Il possibile scambio di mercato tra Juventus e Chelsea che vedrebbe Dusan Vlahovic partire per Londra e Romelu Lukaku arrivare alla Continassa starebbe scaldando la tifoseria bianconera, con tantissimi supporter juventini che non gradirebbero l'acquisto del belga. Di questo argomento ha inoltre detto la propria opinione su TMW Radio il giornalista Fabio Ravezzani.

Juventus, l'affare Lukaku starebbe scaldando la tifoseria: molti non vorrebbero il belga

L'affare che vedrebbe coinvolte Juventus e Chelsea per l'eventuale scambio tra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku sta facendo rumore, soprattutto nella tifoseria bianconera.

Tantissimi supporter della "Vecchia Signora" dal momento in cui questa voce di mercato è venuta alla luce, si sono riversatati sui social, tempestando i profili ufficiali della Juve con messaggi di disapprovazione nei confronti dell'eventuale arrivo di Lukaku alla Continassa. Tra i post, si leggono critiche come questa: "Le carenze di Vlahovic son tutte emerse nel momento di difficoltà fisica e tattica, il Lukaku visto fino a gennaio era decisamente peggiore del peggior Vlahovic, era un legno totalmente incapace di muoversi e che sbagliava tonnellate di palloni facili, or dire quanto il contesto".

Tra i messaggi si leggono anche tifosi della Juventus che criticano il tecnico Massimiliano Allegri, uno di quelli che starebbe sponsorizzando lo scambio tra Vlahovic e Lukaku, di interferire egoisticamente in questa operazione solamente per esigenze tecniche: "L' esasperante operazione Lukaku è l'ennesima prova che Allegri proprio non ne vuole sapere di allenare questa squadra.

Serve un lottatore di sumo che dopo aversi azzuffato con i difensori avversari provi ad intercettare i palloni che gli sparano addosso da 80 metri". C'è infine chi, sui social, invocherebbe l'acquisizione di un altro attaccante al posto di Romelu Lukaku, vale a dire Alvaro Morata: "Perché non paghiamo noi la clausola di Morata con i soldi di Zakaria?

Costerebbe meno di Lukaku! E poi anche con 15 milioni accetterebbero, prima che vada alla Roma".

Juventus, Ravezzani: 'Ai bianconeri serve un attaccante che li davanti faccia da riferimento e Vlahovic non è in grado'

Del possibile arrivo di Romelu Lukaku alla Juventus ha invece parlato in maniera ottimistica il giornalista Fabio Ravezzani.

Quest'ultimo, intervenuto ai microfoni di TMW Radio ha detto: "Alla Juve serve un centravanti di riferimento e Vlahovic è stato uno di movimento e che è andato anche al di sotto delle attese. Non l'ha mai fatta la differenza. La Juve doveva fare un sacrificio, l'hanno fatto Inter e Mila ne anche la Juve qualcosa deve vendere. Se portano a casa 50 mln più Lukaku va bene. Anche perché non hai altre grandi alternative per incassare".