Nella giornata di ieri la Roma, l'Inter e il Chelsea si sono rivelate molto attive sul mercato nel tentativo di provare a risolvere i propri problemi soprattutto a centrocampo.

Partendo dai giallorossi, è ormai prossimo a consumarsi l'addio di Matic destinato alla Ligue 1 con Paredes e Renato Sanches in pole per sostituirlo. Il Chelsea invece è pronto a chiudere l'acquisto del giovane centrocampista equadoregno Moises Caicedo, che ha rifiutato il Liverpool in attesa proprio del definitivo accordo con i Blues.

Infine l'Inter, dopo aver già organizzato e fatto svolgere le rituali visite mediche, rimane in attesa di sapere se potrà chiudere o meno per Lazar Samardzic che è rientrato a Udine in attesa di sviluppi.

Paredes per sostituire Matic

Leandro Paredes è stato individuato dalla Roma come sostituto a centrocampo di Nemaja Matic che verrà ceduto probabilmente al Rennes per 3 milioni di euro. La chiusura dell'affare è prevista per le prossime ore con l'argentino ex Juventus che ha già probabilmente un accordo con i giallorossi sulla base di un contratto fino a giugno 2025.

Renato Sanches resta invece più lontano, anche se Tiago Pinto proverà entro la fine del Calciomercato ad accontentare Mourihno portando a Roma entrambi i calciatori.

Fine della telenovela Caicedo

Moises Caicedo sembra aver trovato finalmente l'accordo con i Blues del Chelsea, che pagherà la cifra monstre di 133 milioni di euro per il ventunenne equadoregno, che diventerà dunque il giocatore più pagato nella storia della Premier League.

Caicedo sarebbe dunque atteso per le visite mediche e per firmare un lungo e ricco contratto che lo legherebbe ai Blues fino al 2031 con opzione per un ulteriore anno, per un totale di 9 anni. Il giocatore era arrivato al Brighton nel 2018 per 5 milioni di euro e in questa sessione è stato fortemente avvicinato anche al Liverpool che aveva trovato un primo accordo sulla base di 127 milioni di euro.

Proprio all'ultimo però, Caicedo ha frenato tutto decidendo di aspettare il rilancio del Chelsea che è poi arrivato. L'affare dovrebbe chiudersi a breve.

Inter, Samardzic ancora in stand-by

Anche la vicenda riguardo il passaggio di Lazar Samardzic all'Inter sembra essere in dirittura d'arrivo.

Il padre del calciatore, diventatone l'agente nelle ultime ore, è intervenuto nella trattativa ad accordi già raggiunti col precedente entourage cercando di rinegoziare commissioni e ingaggio, atteggiamento che ha indispettito parecchio la dirigenza nerazzurra che si è data tempo fino a stasera per sciogliere definitivamente il nodo.

Nelle ultime ore si è anche parlato dei possibili inserimenti di West Ham e Juventus, ma pare che l'Udinese non voglia aprire a nessun altro prima di aver definito con certezza che cosa intenda fare l'Inter.