Il 19 agosto l'Inter debutterà in Serie A 2023-2024 a San Siro contro il Monza. Per quella data, l'allenatore Simone Inzaghi rischia di avere in attacco "solo" Lautaro Martinez e Marcus Thuram, con Correa (in odore di cessione) come e unica riserva. Una situazione che i nerazzurri vorrebbero risolvere quanto prima per mettere a disposizione del tecnico almeno un'altra punta. Ma la questione non sembra di facile soluzione.

Archiviato Romelu Lukaku, sembrava che ormai l'Inter avesse messo le mani su Gianluca Scamacca. Tuttavia, con un colpo di reni, l'Atalanta è riuscita a superare la società milanese, offrendo al West Ham 25 milioni di euro più 5 di bonus.

Nei numeri, la proposta dei bergamaschi pare sia uguale a quella interista. La differenza, però, sarebbe nei bonus più facilmente raggiungibili inseriti dall'Atalanta.

L'Inter, non disposta a partecipare ad un'asta, avrebbe messo da parte Scamacca. E così adesso ci sarebbe la necessità di trovare un altro obiettivo primario per l'attacco. I nomi al momento non sarebbero cambiati nella triade formata da Balogun, Beto e Morata. Quest'ultimo sarebbe particolarmente gradito a Inzaghi.

Inter: Beto potrebbe diventare la prima scelta per l'attacco

Folarin Balogun piace all'Inter ma sembra un obiettivo economicamente poco "sostenibile". L'attaccante statunitense è rientrato all'Arsenal dopo un'ottima stagione in prestito al Reims.

Il giocatore avrebbe dato la sua disponibilità ad un trasferimento in nerazzurro, ma il problema sarebbe legato al costo del suo cartellino. L'Arsenal, infatti, non sembra disposto a fare sconti sui 40 milioni di euro richiesti per cedere Balogun.

Le difficoltà per arrivare a Balogun starebbero facendo salire le quotazioni di Beto.

Il 25enne portoghese è innanzitutto una punta centrale, ossia l'elemento che tatticamente sta cercando l'Inter per rimpiazzare Lukaku come bomber da affiancare a Lautaro. E poi ci sarebbe la questione economica non proibitiva: il costo di Beto si aggirerebbe tra i 12-15 milioni di euro.

Tenendo conto che i rapporti tra Inter e Udinese sono ottimi soprattutto dopo l'operazione di mercato che ha portato Samardzic a Milano, un'eventuale trattativa per Beto potrebbe andare a buon fine in poco tempo.

Simone Inzaghi vorrebbe Alvaro Morata

Il terzo candidato all'attacco dell'Inter sarebbe Alvaro Morata. In questo caso, però, si tratterebbe di una preferenza legata soprattutto all'allenatore. Simone Inzaghi avrebbe fatto sapere alla società che lo spagnolo sarebbe il profilo ideale per la sua Inter.

Il problema (come per Balogun) sarebbe legato alla valutazione di mercato di Morata. Nei primi contatti con l'Atletico Madrid, l'Inter avrebbe appreso che i colchoneros non avrebbero intenzione di vendere Morata per meno di 20-21 milioni di euro. Una cifra considerata troppo alta dai vertici del club milanese, che avrebbero quindi preferito battere altre strade.

Data la situazione, con l'Inter ancora alla ricerca di un attaccante, non si esclude che Inzaghi possa provare a ribadire la propria preferenza per Morata, nella speranza che il club questa volta riesca ad accontentarlo.