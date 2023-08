La Juventus dovrà alleggerire una rosa che ha diversi giocatori non considerati utili al progetto sportivo e dall'ingaggio importante. Nelle ultime settimane gran parte dei giornali sportivi parlano soprattutto di Leonardo Bonucci e Alex Sandro, il primo è attualmente fuori rosa su decisione della società bianconera e considerando il fatto che il centrale difensivo vuole partecipare all'Europeo con la nazionale italiana, dovrà lasciare la Juve nonostante un contratto fino a giugno 2024 a circa 6 milioni di euro a stagione.

Più o meno la stessa situazione contrattuale di Alex Sandro, che ha la stima di Massimiliano Allegri in quanto anche l'unico centrale difensivo di piede sinistro ma che la società bianconera lascerebbe partire per alleggerire il monte ingaggi.

Le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un offerta dell'Al-Hilal per il brasiliano, che andrebbe a guadagnare un ingaggio importante nella società araba.

Il giocatore Alex Sandro potrebbe trasferirsi all'Al-Hilal

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'Al-Hilal vorrebbe Alex Sandro e sarebbe pronta ad offrire un ingaggio importante per diverse stagioni al brasiliano. Nella squadra saudita ritroverebbe giocatori importanti protagonisti in Serie A come Milinkovic-Savic e Koulibaly, attualmente però il giocatore non ha valutato l'offerta e sarebbe pronto a rimanere a Torino per rispettare l'intesa contrattuale con la società bianconera fino a giugno 2024. Alex Sandro ha giocato titolare nel match contro il Real Madrid facendo diversi errori con il Real Madrid che non li ha sfruttati.

Rimane però l'unico centrale difensivo di piede sinistro e a meno di acquisti in quel ruolo sembrerebbe difficile una sua partenza. C'è da dire che nel secondo tempo è entrato Huijsen, che nonostante la giovane età si è disimpegnato molto bene nel ruolo del brasiliano e non è da scartare la possibilità che gradualmente venga inserito nella rosa della prima squadra.

Dovrebbe partire inizialmente della Juventus Next Gen e successivamente dalla seconda parte di stagione essere inserito in prima squadra. La Juventus lavora anche da altre cessioni e le ultime indiscrezioni di mercato parlano di una possibile partenza di Samuel Iling-Junior, che potrebbe trasferirsi nel campionato inglese per circa 20 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche anche per il settore avanzato ed in caso di offerta importante potrebbe lasciar partire giocatori importanti. A tal riguardo si parla di un possibile scambio di mercato che riguarderebbe Dusan Vlahovic e il giocatore del Chelsea Romelu Lukaku con l'aggiunta di 40 milioni di euro a favore della società bianconera. Per quanto riguarda invece il centrocampo il preferito sembra essere Franck Kessié ma molto dipenderà dalle cessioni, una su tutte quella di Denis Zakaria.