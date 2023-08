Le amichevoli estive negli Stati Uniti d'America si sono chiuse nel migliore dei modi. La squadra dopo la vittoria ai rigori contro il Milan ha sconfitto il Real Madrid per 3 a 1. Ottima prestazione della squadra di Allegri, che ha bisogno di altri rinforzi per fare il definitivo salto di qualità e lottare per vincere il campionato. A tal riguardo la società bianconera sarebbe pronta ad accontentare il tecnico con due rinforzi importanti: Timothy Castagne e Romelu Lukaku. Il terzino ex Atalanta sarebbe una richiesta del tecnico, che ha bisogno di un giocatore d'esperienza per la fascia destra che conosca il campionato italiano e che garantisce un rendimento importante.

Il nazionale belga è attualmente al Leicester ma la retrocessione in Serie B inglese potrebbe agevolare una sua cessione a prezzo vantaggioso. Si parla di una valutazione di mercato di circa 10 milioni di euro ma non è da scartare la possibilità lasci la società inglese in prestito con diritto di riscatto.

La Juventus starebbe valutando l'acquisto Lukaku

La Juventus è pronta a rinforzare il centrocampo con giocatore bravo a garantire non solo fisicità ma anche inserimenti. Il giocatore ideale sarebbe Franck Kessié ma nelle ultime ore si parla di un suo trasferimento in Arabia Saudita. Se così sarà la società bianconera potrebbe decidere di acquistare Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid, l'alternativa è Thomas Partey dell'Arsenal, entrambi i giocatori hanno una valutazione di mercato importante.

La società bianconera valuterebbe il loro acquisto solo se dovessero arrivare in prestito con diritto di riscatto. Per quanto riguarda invece il settore avanzato le ultime notizie di mercato parlano di un approdo a Torino di Romelu Lukaku. La punta belga avrebbe già un'intesa contrattuale con la società bianconera sulla base di un contratto di tre stagioni con opzione per la quarta a circa 9 milioni di euro annui.

Sarebbe un rinforzo importante e piace ad Allegri in quanto darebbe fisicità al settore avanzato oltre a garantire gol. Si parla di un possibile scambio di mercato fra il giocatore belga e Dusan Vlahovic con una somma di circa 40 milioni di euro a favore della società bianconera considerando la differente valutazione di mercato dei due giocatori.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche alle cessioni e il primo a lasciare la società bianconera potrebbe essere Denis Zakaria che potrebbe trasferirsi al West Ham per circa 20 milioni di euro, più o meno la valutazione di mercato di Samuel Iling-Junior, che piace al Brighton. Si parla anche di una possibile cessione di Matias Soulè da parte della società bianconera.