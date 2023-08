L'ex calciatore Massimo Brambati è stato ospite alla trasmissione Maracanã su Tmw Radio, affrontando vari argomenti di rilievo nel mondo del calcio. Tra i temi trattati, si è discusso del trasferimento di Romelu Lukaku alla Roma, della permanenza di Massimiliano Allegri alla Juventus e delle scelte di Calciomercato dell'allenatore. Brambati ha anche fornito commenti sulle notizie riguardanti Antonio Conte e Domenico Berardi.

Massimo Brambati ha parlato di Allegri e di Conte

L'agente sportivo Massimo Brambati ha condiviso la sua opinione sulla scelta della Juventus di confermare Allegri invece di affidarsi ad Antonio Conte.

Ha dichiarato: 'Allegri per andare via dalla Juventus voleva 32 milioni lordi delle due annualità. Mentre Antonio Conte pur di tornare in bianconero avrebbe firmato in bianco'. Una scelta importante quella che avrebbe fatto il tecnico pugliese, in contrapposizione rispetto a quella che ha fatto recentemente Roberto Mancini, che ha accettato un ingaggio da 30 milioni di euro a stagione per tre anni con l'Arabia Saudita.

L'agente sportivo Brambati su Berardi

Brambati ha condiviso informazioni sulla strategia di calciomercato di Allegri, rivelando che nella scorsa stagione la prima scelta dell'allenatore era Domenico Berardi. Tuttavia, Brambati ha rivelato che, nonostante ciò, la Juventus ha deciso per l'ingaggio di Di Maria, che ha ottenuto risultati iniziali positivi ma che successivamente si è concentrato sul Mondiale.

Brambati ha anche aggiunto che c'era l'indicazione che Vlahovic potesse lasciare la squadra, ma che alla fine ciò non è avvenuto. Brambati ha discusso della situazione di Domenico Berardi e delle sue dichiarazioni. Ha osservato che il direttore sportivo Carnevali sta cercando di trattenere Berardi, ma ha notato delle dichiarazioni "particolari" da parte del giocatore.

Brambati ha espresso dubbi sul fatto che Berardi adotterebbe lo stesso atteggiamento in altre squadre.

Brambati ha parlato anche di Lukaku alla Roma

L'agente sportivo Brambati ha parlato dell'arrivo in prestito di Lukaku alla Roma, che si aggiunge a quello di Dybala a parametro la scorsa stagione. Un rinforzo che a detta dell'agente sportivo toglie alibi al tecnico Mourinho, considerando che il giocatore belga era seguito da società importanti in Italia come Inter e Juventus.

Secondo Brambati giocatori come Dybala e Lukaku possono spostare gli equilibri nel campionato italiano anche se sul belga rimangono i dubbi sul peso corporeo, a detta dell'agente sportivo è un giocatore che tende ad allargarsi ed a mangiare bene. A proposito di Lukaku si è trasferito alla Roma in prestito oneroso di 5 milioni di euro, accettando un ingaggio da circa 7 milioni di euro a stagione. Il Chelsea ha aggiunto anche una clausola rescissoria sul suo contratto da 43 milioni di euro.