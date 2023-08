La Juventus sarebbe ancora alla ricerca di un volto nuovo per il reparto offensivo. Continua a piacere Domenico Berardi, nonostante l'amministratore delegato del Sassuolo abbia sottolineato da ormai una decina di giorni che la società bianconera non ha offerto la somma richiesta per il cartellino del giocatore e che non sarebbe stata rispettata la deadline prevista (del 17 agosto) per definire l'acquisto.

Nonostante questo non è da escludere che negli ultimi giorni di questo mercato la Juventus possa valutare una nuova offerta al Sassuolo che si avvicini alla richiesta degli emiliani, ossia di circa 30 milioni di euro.

La Juventus potrebbe fare un tentativo per Berardi alla fine del calciomercato estivo

Domenico Berardi nelle prime due giornate di campionato non ha giocato con il Sassuolo e non è stato nemmeno convocato. Tale situazione potrebbe essere un indizio di una sua possibile partenza, anche se molto dipenderà dall'offerta che eventualmente arriverà alla società emiliana.

La Juventus potrebbe fare un ultimo tentativo per Berardi in particolare in caso di cessione di Filip Kostic (se dovesse arrivare un'offerta da 20 milioni di euro) e di Moise Kean, che piace a diverse società inglesi e che ha un prezzo di mercato di quasi 40 milioni di euro.

C'è da dire che il dirigente sassolese Giovanni Carnevali ha recentemente smentito la partenza di Domenico Berardi e, di conseguenza, sembra improbabile una sua cessione in questo finale di Calciomercato estivo.

Per questo motivo la società bianconera potrebbe dirottare il proprio interesse su Luiz Henrique, brasiliano del Betis Siviglia valutato 30 milioni di euro. In attacco ai bianconeri piacerebbe anche Alvaro Morata, che sarebbe pronto ad approdare alla Juventus per 20 milioni di euro e gradirebbe un possibile ritorno nella società bianconera dopo averci giocato dal 2014 al 2016 e dal 2020 al 2022.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus lavora pure ad altre cessioni, anche in prestito. Ad esempio Fabio Miretti piace alla Salernitana e al Monza ma che negli ultimi giorni di mercato è stato accostato dai media pure al Lecce.

È stata intanto recentemente ufficializzata un'altra cessione in prestito, quella di Matias Soulé, che raggiunge l'altro bianconero Enzo Barrenechea al Frosinone. Inoltre il club ciociaro sarebbe interessato anche all'attaccante brasiliano Kaio Jorge.