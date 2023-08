Nelle scorse ore gli ex calciatori Massimo Brambati e Stefano Impallomeni hanno parlato della trattativa che pare tramontata fra la Juventus e il Sassuolo per Domenico Berardi. Lo stesso amministratore delegato del club neroverde Giovanni Carnevali ha parlato della trattativa coi bianconeri per Berardi.

Juve, Brambati: 'Berardi ha mostrato di soffrire della pressione e non ha mai vestito maglie pesanti'

L'ex calciatore Massimo Brambati è intervenuto nelle scorse ore ai microfoni di TMW Radio e tra gli argomenti da lui toccati c'è stata la Juventus e la trattativa che sembrerebbe ormai sfumata col Sassuolo: "Berardi?

Onestamente io penso che soffra le pressioni. Ha fatto vedere quanto vuole a Sassuolo e non è mai andato in piazze con maglie pesanti. A me non sembra, poi, un giocatore che possa spostare così tanto gli equilibri, sempre che la Juventus debba lottare per lo scudetto".

Brambati ha poi rintuzzato sull'argomento Juventus, sottolineando come la società bianconera sarebbe dovuta uscire allo scoperto per quanto concerne il reale obiettivo della stagione, rivelando nello specifico se la squadra guidata da Massimiliano Allegri potrebbe puntare allo scudetto o alla qualificazione per la prossima Champions League.

Proprio su Allegri infine, Brambati ha detto: "Il fatto di non aver cambiato allenatore dopo una stagione è inquietante.

Dovevano dire che forse non si possono permettere un altro allenatore".

Impallomeni: 'Il tridente formato da Berardi, Chiesa e Vlahovic sarebbe tanta roba'

Di un altro parere è Stefano Impallomeni. L' ex calciatore, intervenuto ai microfoni della trasmissione Maracanà in onda su TMW Radio ha detto: "Il tridente Chiesa-Vlahovic-Berardi sarebbe tanta roba.

Il Sassuolo poi potrebbe ricavare come contropartita alcuni elementi che potrebbero fare comodo. Berardi a quasi 29 anni è giusto che prenda un treno importante, soprattutto se il treno è la Juventus".

Impallomeni ha poi parlato della stagione che la Juventus potrebbe vivere, sottolineando come i bianconeri insieme all'Inter rappresenterebbero i primi rivali per lo scudetto del Napoli.

Juventus, Carnevali: 'Berardi? Sono infastidito dal comportamento dei bianconeri'

Del mancato passaggio di Berardi alla Juventus ha parlato anche uno dei diretti interessati, l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali: "Sono molto infastidito dalla Juve perché da parte nostra c’è sempre stata apertura e disponibilità", cosi ha esordito Carnevali sull'argomenti Berardi alla Gazzetta dello Sport.

Poi ha aggiunto: "La Juventus non ha rispettato la scadenza. Avevo detto a Giuntoli che il 17 era l’ultimo giorno, altrimenti non avrei potuto prendere il sostituto".