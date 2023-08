La dirigenza dell'Inter starebbe ragionando su un nuovo possibile investimento per rinforzare la fase offensiva della squadra a disposizione del tecnico Simone Inzaghi e il nome nuovo di queste ore di calciomercato sarebbe quello di Antonio Sanabria, attaccante attualmente nella rosa del Torino di Ivan Juric.

Per arrivare all'attaccante la società nerazzurra dovrebbe prima riuscire a cedere Joacquin Correa ed in seguito potrebbe presentare un'offerta al club granata di circa 10-15 milioni di euro per il bomber paraguaiano.

L'idea dell'Inter per l'attacco: Antonio Sanabria dal Torino

Dopo i recenti colpi i nerazzurri starebbero pensando di investire nuovamente per un ulteriore rinforzo anche se prima di ragionare sul mercato in entrata la società di Viale della Liberazione starebbe provando a cedere l'attaccante Joaquin Correa.

L'argentino sarebbe ormai ai margini del progetto tecnico di Simone Inzaghi, che ad oggi lo considera come una quarta punta, con poco spazio a disposizione nella rosa nerazzurra; l'attaccante sarebbe da diverso tempo sul mercato, ma avrebbe rifiutato diverse destinazioni che gli sarebbero state proposte.

L'attaccante vorrebbe rimanere e rimettersi in gioco per scalare le gerarchie di Simone Inzaghi, anche se il compito sembrerebbe molto arduo considerata la concorrenza in avanti e la certezza della titolarità di Lautaro Martinez, che metterebbe dunque a disposizione un solo slot per affiancarlo, ad oggi conteso tra Arnautovic e Thuram.

Nel caso di partenza dell'argentino, i nerazzurri si potrebbero spostare su Antonio Sanabria, oggi in forza al Torino, per il quale potrebbero bastare circa 10-15 milioni di euro per convincere la società granata a lasciar partire il bomber paraguaiano.

La situazione dell'attacco dei nerazzurri

Nelle prime settimane di calciomercato Giuseppe Marotta e Piero Ausilio hanno concluso il colpo Marcus Thuram, arrivato a parametro zero dal Borussia Moenchengladbach, squadra con la quale il calciatore aveva deciso di non rinnovare; il bomber francese avrà uno stipendio di circa 6 milioni di euro per 5 stagioni in nerazzurro, con una clausola rescissoria fissata a circa 95 milioni di euro.

Negli scorsi giorni è giunto ad Appiano Gentile il nuovo acquisto Marko Arnautovic, giunto dal Bologna dopo una trattativa lampo sviluppata dagli agenti del giocatore e dal club nerazzurro, che ha inserito così nell'organico il bomber fisico he avrebbe richiesto l'allenatore specificatamente per ricoprire il ruolo di prima punta nel 3-5-2.