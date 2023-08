La dirigenza sportiva del Paris Saint Germain starebbe valutando una possibile offerta per provare a portare in Ligue1 il bomber dell'Inter Lautaro Martinez; per convincere i nerazzurri a cedere il futuro capitano della squadra la società francese starebbe pensando ad una proposta di circa 40 milioni di euro in aggiunta al cartellino di Etikite e Soler.

L'idea del Paris Saint Germain in attacco: Lautaro Martinez dall'Inter

Il bomber di Bahia Blanca sarebbe finito nel mirino del PSG che starebbe cercando in tutti i modi di trovare un sostituto all'altezza del possibile partenze Kylian Mbappe, che probabilmente lascerà Parigi per passare al Real Madrid in questa finestra di mercato.

Il primo giocatore in lista come sostituto del fuoriclasse francese sarebbe proprio Lautaro Martinez, anche se i nerazzurri sarebbero intenzionati a respingere qualsiasi tentativo di assalto economico al bomber argentino campione del Mondo.

Il club francese per provare a superare le resistenze della società milanese starebbe considerando un'offerta di circa 40 milioni di euro da presentare nelle prossime settimane, a cui andrebbero aggiunti i cartellini di Soler ed Ekitike, portando l'offerta economica a circa 85 milioni di euro complessivi.

Di fronte a queste condizioni i nerazzurri probabilmente rifiuterebbero le avances del club francese che potrebbe virare su altri profili di spessore internazionale.

La situazione dell'attacco dell'Inter: dentro Thuram, si cerca un altra punta

La dirigenza dell'Inter ha concluso con successo nelle prime settimane di mercato l'acquisizione del cartellino di Marcus Thuram dopo la scadenza del suo contratto con il Borussia Moenchengladbach; al giocatore andrà uno stipendio di circa 6 milioni di euro per una durata di 5 anni di contratto.

I nerazzurri sarebbero alla ricerca di almeno un'altra punta da inserire nell'organico dopo la rinuncia al tentativo di riportare Lukaku in nerazzurro, sfumato proprio per le pressioni della Juventus sul giocatore che lo avrebbero convinto a scegliere i bianconeri.

In uscita per l'attacco dell'Inter sembrerebbe esserci Joacquin Correa, che piacerebbe molto al Siviglia nella Liga spagnola, anche se il giocatore vorrebbe rimanere a Milano e provare a rilanciarsi nelle gerarchie del tecnico Simone Inzaghi.

Nelle ultime ore si era fatta largo l'ipotesi di un arrivo di Gianluca Scamacca in maglia nerazzurra, situazione sfumata con la scelta probabile del giocatore di vestire la maglia nerazzurra però dell'Atalanta, che sarebbe in vantaggio per l'acquisto del cartellino dell'attaccante del West Ham.