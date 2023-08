Il giornalista Xavier Jacobelli ha parlato a Tmw Radio della trattativa tra Juventus e Chelsea che potrebbe portare Dusan Vlahovic a Londra. L'ex direttore di Tuttosport ha ricordato come, per i bianconeri, la partenza di Vlahovic possa rappresentare una necessità sotto il profilo finanziario.

Sullo stesso argomento e sul probabile arrivo alla Juventus di Romelu Lukaku si sono soffermati anche Giancarlo Padovan che ha ribadito come il belga sia fortemente voluto da Allegri e Alessio Tacchinardi che ha parlato di come l'affare possa fare 'tutti felici'.

Jacobelli: 'La Juventus deve effettuare una cessione importante'

Xavier Jacobelli a Tmw Radio, in merito alla probabile cessione di Vlahovic da parte della Juventus, ha dichiarato: "L'operazione Vlahovic rappresenta una necessità della Juve, che deve assolutamente effettuare una cessione importante".

Il giornalista ha poi aggiunto: "La questione è evidente, perché in questo momento la possibile cessione di Vlahovic cozza con la strategia di una squadra che ha in Vlahovic e Chiesa due patrimoni per presente e futuro".

Jacobelli, restando in tema Juventus, ha poi sottolineato come il modulo di gioco impiegato da Allegri (3-5-2) vada ad influire in negativo sulle prestazioni di Vlahovic mentre, al contrario, potrebbe esaltare le caratteristiche di Romelu Lukaku che, per questo motivo, sarebbe un pallino del tecnico bianconero.

Padovan: 'Lukaku è fortemente voluto da Allegri'

Anche Giancarlo Padovan ha parlato della Juventus e del possibile arrivo in bianconero di Romelu Lukaku.

"Lukaku è fortemente voluto da Allegri che farebbe carte false per averlo, ma Giuntoli non fa carte false perché lui vuole un giocatore in cambio come Lukaku e almeno 40 milioni".

Queste le dichiarazioni di Padovan a Sky Sport.

Il giornalista, continuando sull'argomento Lukaku, ha aggiunto: "È un giocatore decisivo e secondo me il motivo per cui la Juventus lo vuole adesso è perché vuole vincere subito".

Tacchinardi: 'Lo scambio Vlahovic-Lukaku potrebbe fare tutti felici'

Infine, della trattativa che vedrebbe Juventus e Chelsea in contatto per lo scambio che coinvolgerebbe Lukaku e Vlahovic, ha parlato anche Alessio Tacchinardi.

L'ex centrocampista della Juventus al quotidiano La Stampa ha detto: "Se si dovesse completare, credo che questo scambio possa fare tutti felici. La Juve: perché troverebbe un centravanti più giusto per Allegri; Vlahovic: perché non si è mai espresso al meglio in bianconero e Lukaku: perché avrebbe la miglior occasione possibile per rilanciarsi".