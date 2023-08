Sabato 19 agosto alle ore 20:45 ci sarà Inter-Monza, gara valida per la 1ª giornata della Serie A 2023/24. I nerazzurri guidati da Simone Inzaghi si approcceranno al match che apre le danze del campionato avendo a disposizione l'intero organico a eccezione di Acerbi, le cui condizioni fisiche saranno da valutare. Il Monza di Raffaele Palladino, nel mentre, dovrà fare a meno dello squalificato Izzo, da valutare anche le condizioni dell'acciaccato Bettella.

Statistiche: nei due precedenti incontri tra Inter e Monza, disputati nella scorsa stagione di Serie A, sono stati i brianzoli ad avere la meglio ottenendo un punto nel match casalingo (2-2) e tre punti nella gara in trasferta (1-0) tenuta a San Siro.

Inter, Sommer tra i pali

Mister Simone Inzaghi e la sua Inter potrebbero affrontare i biancorossi col solito 3-5-2, il quale vedrebbe come estremo difensore la new entry Sommer. I tre difensori nerazzurri titolari, invece, saranno probabilmente Bastoni, De Vrij e Darmian. A centrocampo, Dimarco a sinistra e Dumfries a destra, con Calhanoglu, Barella e uno tra Frattesi e Mkhitaryan in mezzo al reparto. Il tecnico dell'Inter sembrerebbe essere più incline a puntare sull'ex giocatore di Roma e Arsenal piuttosto che far debuttare il classe '99. La coppia d'attacco, in ultimo, dovrebbe essere formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Monza, out Izzo

L'allenatore Raffaele Palladino e il suo Monza non hanno sfigurato la scorsa stagione contro l'Inter, ottenendo quattro punti nei due match in programma.

Ripetersi, perlopiù in trasferta, non sarà facile per il mister che punterà quasi certamente su un 3-4-1-2, con Di Gregorio come portiere. Andrea Carboni, Pablo Marì e Caldirola dovrebbero essere gli interpreti che impreziosiranno il reparto arretrato dal primo minuto, mentre il centrocampo parrebbe essere formato inizialmente dall'ex Gagliardini, Ciurria, Carlos Augusto e Pessina.

Il trequartista dei brianzoli, infine, sarà probabilmente Carvalho, il quale agirà alle spalle degli attaccanti Andrea Colpani e Mirko Maric.

Le probabili formazioni di Inter-Monza

INTER (3-5-2) Sommer, Darmian, De Vrji, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Lautaro

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio, Carboni, Pablo Marì, Caldirola, Ciurria, Gagliardini, Pessina, Carlos Augusto, Mota, Colpani, Maric