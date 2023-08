La Juventus è sempre attenta al mercato dei giovani, così come dichiarato nei mesi scorsi anche da John Elkann che ha evidenziato come la squadra bianconera del futuro sarà costruita su una base di giovani italiani.

Uno dei calciatori che sta sorprendendo in questo inizio di stagione è Andrea Colpani, centrocampista e trequartista del Monza di 24 anni che ha già segnato 2 gol in 2 match di Serie A. Decisivo in particolare nella vittoria del Monza contro l'Empoli alla seconda giornata di campionato, laddove è arrivata una doppietta con un colpo di testa su cross dalla sinistra e con un gran tiro da fuori area che si è insaccato sotto la traversa, Colpani è un giocatore veloce, fisico e potente.

La società lombarda gli ha fatto sottoscrivere un prolungamento di contratto fino a giugno 2028 per evitare svalutazioni di cartellino come successo con Carlos Augusto, trasferitosi per circa 13 milioni di euro all'Inter in questo Calciomercato estivo perché in scadenza di contratto a giugno 2024.

La Juventus starebbe così valutando il profilo di Colpani come rinforzo per la stagione 2024-2025 e potrebbe cercare di definire già adesso un'intesa con il Monza lasciandolo in prestito ai brianzoli.

Colpani potrebbe trasferirsi alla Juventus

Non solo la Juventus, anche l'Inter sarebbe potenzialmente interessata (divertente al riguardo il siparietto su Instagram con Alessandro Bastoni ad aver 'invitato' il collega a trasferirsi in nerazzurro).

Cresciuto nell'Atalanta, ha giocato in prestito al Trapani per ritornare nella società bergamasca e trasferirsi poi al Monza nel calciomercato estivo 2020. La società lombarda lo ha riscattato lo scorso calciomercato estivo per 9 milioni di euro. Una valutazione che sta salendo dopo questo inizio di stagione.

La speranza per il Monza è che possa definirsi una sfida di mercato fra diverse società nel calciomercato estivo 2024 così da monetizzare il più possibile dal cartellino del giocatore.

Kostic e Kean sempre in bilico ma il tempo stringe

Definite le partenze in prestito di Matias Soulé e Kaio Jorge al Frosinone, la Juventus continuerà a valutare offerte per l'esterno Filip Kostic e per il centravanti centrale Moise Kean. In caso di offerta importante per il giocatore italiano la società bianconera potrebbe cercare di prelevare 'di nuovo' Alvaro Morata, valutato 20 milioni di euro circa in forza attualmente all'Atletico Madrid.

Discorso diverso per Kostic: il club sembrava intenzionato, una volta ceduto, a tentare l'assalto a Domenico Berardi, purtroppo però il tempo stringe e ad ora non ci sarebbero più i margini per completare l'operazione con il Sassuolo. Una sua partenza a questo punto appare molto complicata.