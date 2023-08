Nelle sue dichiarazioni a Juventibus, Luca Momblano ha parlato del Calciomercato estivo della Juventus, sottolineando come il nuovo Football Director della società bianconera, Cristiano Giuntoli, abbia dovuto affrontare esigenze economiche e finanziarie importanti in queste settimane cercando di sistemare il bilancio societario. Per questo non ci sono stati grandi investimenti sul mercato, anche se non è da sottovalutare l'arrivo di Facundo Gonzalez. Il giornalista sportivo ha aggiunto che però la società bianconera sta lavorando per un grande acquisto per il 2024: si tratta del talento Eliesse Ben Seghir, nato nel 2005 e numero 7 del Monaco.

La Juventus starebbe lavorando all'acquisto di Seghir per il calciomercato estivo del 2024

Il francese classe 2005 Seghir è un centrocampista offensivo dotato di grande qualità, e Giuntoli aveva espresso l'interesse ad aggiungerlo alla trattativa che ha portato Denis Zakaria nella formazione del Monaco. Momblano ha spiegato che "tra le parti c'è stata una divergenza di valutazione: la Juventus ha stimato il valore di Ben Seghir intorno ai 10 milioni di euro, mentre il club monegasco ha richiesto 15/20 milioni. Di conseguenza, si è concordato di rimandare la trattativa di un anno".

Questa prospettiva di mercato rivela una volontà da parte della Juventus di investire non solo nell'attualità, ma anche nella creazione di una base solida per il futuro.

L'attenzione verso giovani talenti come Eliesse Ben Seghir indica un impegno costante nell'individuare giocatori promettenti e sviluppare strategie a lungo termine. Il piano di Giuntoli sembra mirare a combinare elementi di sostenibilità finanziaria con una visione ambiziosa per garantire che la Juventus continui a primeggiare nel calcio europeo anche nei prossimi anni.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora però anche anche ad eventuali acquisti in questo finale di calciomercato estivo. Tutto dipenderà dalle cessioni che si riusciranno a definire. Si parla, ad esempio, di una possibile partenza di Filip Kostic in caso di offerta da 20 milioni di euro. Potrebbe lasciare Torino anche Moise Kean, che piace in Inghilterra.

Se si dovessero definire queste partenze, la Juventus potrebbe decidere di rinforzare la rosa bianconera con l'acquisto di un terzino destro. Per quanto riguarda invece il settore avanzato, si continua a valutare l'arrivo di Alvaro Morata. Lo spagnolo piace nell'eventualità di una cessione di Moise Kean. Sarebbe la terza esperienza professionale a Torino per lo spagnolo, dopo che dal 2014 al 2016 e dal 2020 al 2022 ha contribuito alle vittorie della società bianconera.