La Juventus è al lavoro per definire diverse cessioni con l'intento non solo di alleggerire la rosa ma anche con quello di monetizzare, esigenza imprescindibile data la mancata qualificazione alle competizioni europee per la stagione 2023-2024.

A breve la società bianconera potrebbe così definire le partenze di Koni De Winter, che piace al Genoa ma anche a diverse società inglesi, e Leonardo Bonucci, attualmente fuori rosa con la Lazio che pare interessata al suo profilo.

Definite queste cessioni la società bianconera potrebbe decidere di acquistare un centrale difensivo di piede sinistro, capace di adattarsi alla difesa a tre di Allegri con il nome di Clement Lenglet del Barcelona schizzato in pole position.

Il giocatore Lenglet potrebbe approdare alla Juventus

Clement Lenglet è reduce da una stagione non ideale al Tottenham (26 presenze e 2 assist) e non rientra nei piani degli spagnoli: la Juventus potrebbe così acquisirlo in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro circa, con l'ingaggio da 6 milioni l'anno che potrebbe essere fortemente attutito dal Decreto Crescita.

Il centrale di difesa piacerebbe a Massimiliano Allegri soprattutto per avere un'alternativa di piede mancino in più da alternare ad Alex Sandro, che di base è un terzino ma che nell'ultimo anno è stato spesso impiegato come terzo centrale di difesa.

Il mercato della Juventus

Rimanendo in tema giocatori francesi la Juventus potrebbe rinforzare il centrocampo anche con Khephren Thuram, giocatore del Nizza valutato circa 40 milioni di euro e fratello minore di Marcus, volato all'Inter proprio in questa sessione di Calciomercato.

L'alternativa sarebbe un altro francese, Habib Diarra, centrocampista dello Strasburgo che ha una valutazione di mercato di circa 15 milioni di euro, il tutto però solo a condizione che si concretizzi l'affare Zakaria, che sta per volare al Monaco per 20 milioni di euro circa.

Per quanto riguarda invece il settore avanzato, sempre più addetti ai lavori bianconeri vorrebbero una permanenza di Dusan Vlahovic anche se il club continua a lavorare allo scambio con Romelu Lukaku, che avrebbe già un'intesa economica con il club sulla base di 11 milioni di euro l'anno per i prossimi 3 anni.

Il belga potrebbe arrivare anche in caso di permanenza del serbo, a quel punto a fargli posto sarebbe uno tra Milik e Kean, con il primo richiesto in particolare dalla Roma alla ricerca di una prima punta.