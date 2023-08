La Juventus pareggia il primo match stagionale all'Allianz Stadium di Torino contro il Bologna. Primo tempo difficile per la squadra di Allegri, che ha reagito in maniera importante nel secondo tempo, senza però riuscire a ribaltare il risultato. Sarà un finale di agosto impegnativo per la società bianconera per quanto riguarda il Calciomercato, con diversi giocatori che potrebbero lasciare Torino. Uno su tutti, Leonardo Bonucci, che è fuori rosa da inizio stagione. Diverse società sono interessate al centrale difensivo, si è parlato nelle ultime settimane di un interesse dell'Union Berlino e della Lazio.

A queste, negli ultimi giorni, si sarebbe aggiunto anche il Genoa. Il giocatore ha un contratto fino a giugno 2024 con la società bianconera da 6 milioni di euro netti a stagione, potrebbe andare a guadagnare circa 2 milioni di euro a stagione con la Juventus che potrebbe pagargli un indennizzo. Sarà una settimana decisiva a riguardo, con la società bianconera che non acquisterà il sostituto ed è pronta a dare fiducia a Dean Huijsen. Il centrale difensivo olandese classe 2005 è già parte integrante della rosa bianconera e sarà l'alternativa ad Alex Sandro, anche lui come Bonucci in scadenza di contratto a fine stagione.

Bonucci potrebbe trasferirsi al Genoa

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Leonardo Bonucci potrebbe rimanere in Serie A.

Si è parlato soprattutto dell'interesse della Lazio, alla quale si sarebbe aggiunto anche il Genoa, alla ricerca di un rinforzo d'esperienza. La società ligure ha già acquistato giocatori dalla Juventus investendo per un prestito con obbligo di riscatto a circa 10 milioni di euro in caso di salvezza per Koni De Winter. Bonucci deve trovare una società che gli garantisca un posto da titolare, considerando che vorrebbe partecipare all'Europeo con la nazionale italiana previsto a giugno 2024.

Un epilogo della carriera professionale alla Juventus non ideale per il centrale difensivo, che si sta affidando ad una vera e propria battaglia legale per ottenere il reintegro in rosa.

Il mercato della Juventus

Rimanendo in tema cessioni, Massimiliano Allegri nel match di campionato contro il Bologna ha deciso di non schierare Filip Kostic e Moise Kean, due giocatori che potrebbero lasciare la Juventus in questo finale di calciomercato estivo.

Il centrocampista ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro, ci sarebbero diverse società tedesche sul giocatore. Per quanto riguarda invece la punta, la valutazione di mercato è di 40 milioni di euro. Attualmente non sono arrivate offerte alla società bianconera. Se dovesse partire, potrebbe arrivare Alvaro Morata, con Lukaku che è vicino al trasferimento alla Roma in prestito.