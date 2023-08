La Juventus è al lavoro per definire le operazioni da portare avanti in questo finale di Calciomercato estivo. Il club lavora in particolare alla cessione di Leonardo Bonucci a titolo definitivo, avendo un contratto con la società bianconera fino a giugno 2024. Il centrale difensivo è attualmente fuori rosa e sta valutando una nuova società anche per avere la possibilità di giocare l'Europeo con la nazionale italiana. Sui media nei giorni scorsi si è parlato di un interesse per lui soprattutto da parte dell'Union Berlino. Secondo le ultime notizie di mercato dei giornali sportivi tedeschi però ci sarebbe anche un'offerta, dall'Arabia Saudita, che sarebbe economicamente più importante di quella del club Berlino e che starebbe portando il centrale difensivo a valutarla.

Leonardo Bonucci potrebbe trasferirsi in Arabia Saudita. Ad affermarlo è la stampa tedesca, che parla di un'offerta importante più importante rispetto a quella dell'Union Berlino che sarebbe arrivata al centrale difensivo.

La società tedesca gli garantirebbe un posto da titolare e soprattutto la possibilità di giocare la Champions League ma corrisponderebbe un ingaggio meno elevato al giocatore.

Sarebbe in corso in questi giorni una valutazione da parte di Bonucci, soprattutto perché si tratterebbe di cambiare in maniera importante il proprio stile di vita rispetto a quello di Torino. Rimanere nel calcio europeo sarebbe evidentemente meno di "impatto" come trasferimento rispetto a un'esperienza professionale in Arabia Saudita.

La società bianconera sarebbe pronta a valutare una rescissione contrattuale di Bonucci anche perché andrebbe ad alleggerire il monte ingaggi: il centrale difensivo guadagna circa 6 milioni di euro a stagione.

Il resto del mercato della Juventus

Rimanendo in tema cessioni, negli ultimi giorni si sta parlando sui media della possibile partenza di Moise Kean, che potrebbe trasferirsi al Siviglia.

La Juventus valuterebbe la sua cessione per circa 30 milioni di euro, si è parlato anche di un interesse del Milan che lo però vorrebbe in prestito oneroso con diritto di riscatto.

Nell'eventualità in cui l'attaccante dovesse lasciare la società bianconera, potrebbe arrivare a Torino Romelu Lukaku, che avrebbe già un'intesa di massima con la Juventus per un contratto di tre anni con opzione per la stagione successiva. Il giocatore belga ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro.