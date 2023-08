In queste ore si registrerebbe una forte tensione tra Domenico Berardi e il Sassuolo. Il giocatore avrebbe deciso di andare allo scontro con il club neroverde perché vorrebbe cambiare squadra e andare alla Juventus.

Il Sassuolo, dal canto suo, avrebbe invece tolto Berardi dal mercato in quanto avrebbe stabilito come deadline per una sua partenza il 18 agosto: la data era stata studiata per consentire alla dirigenza emiliana di trovare ed acquistare il sostituto, dato invece che la trattativa con i bianconeri andrebbe per lunghe il team di Giovanni Carnevali avrebbe optato per lo stop.

La distanza tra Juventus e Sassuolo

La società bianconera avrebbe pensato a una proposta da circa 20 milioni con la formula del prestito biennale più il cartellino di Matias Soulè che il Sassuolo non gradirebbe preferendogli Samuel Iling-Junior: al di là della possibile contropartita tecnica, Carnevali vorrebbe arrivare a 30 milioni abbondati tra cash e valutazione del cartellino del calciatore inserito nell'affare ma pare che la Juventus non sia disposta a spingersi fino a tanto.

In queste settimane Berardi e i bianconeri hanno trovato un accordo, cosa non accaduta tra i due club, da qui lo stop odierno alle trattative. Berardi starebbe forzando la mano per passare alla Juventus, da qui la fase di possibile 'scontro' tra le parti.

Al momento il Sassuolo sembra intenzionato a non convocare il calciatore classe 94 per la gara contro l’Atalanta e se fosse necessario potrebbe non convocarlo anche per le prossime due giornate di Serie A. Adesso non resterà che attendere per capire se le due società troveranno un accordo oppure no e soprattutto se il Sassuolo troverà un sostituto.

Il punto sulla situazione Bonucci

A completare il quadro il fatto che Domenico Berardi avrebbe deciso di non allenarsi in gruppo con il Sassuolo e avrebbe chiesto di poter lavorare con i giocatori ritenuti in partenza.

Una situazione analoga la sta vivendo Leonardo Bonucci alla Juventus anche se in questo caso la decisione è stata del club e non del calciatore.

Sul centrale di difesa, posto fuori rosa per volere di Massimiliano Allegri, ci sarebbe l’interesse dell’Union Berlino che vorrebbe chiudere l’affare nel weekend somministrando al difensore centrale un contratto della durata di un solo anno. Mentre la Juventus potrebbe incassare 500 mila euro oltre a risparmiare sull'ingaggio di Bonucci che tocca i 7 milioni di euro l'anno.