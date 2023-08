Nelle scorse ore il giornalista sportivo Tancredi Palmeri ha scritto sul proprio account Twitter un commento sulla Juventus e sull'indiscrezione che vorrebbe Romelu Lukaku sempre più lontano dai colori bianconeri.

Dello stesso argomento hanno espresso la loro opinione anche il giornalista Gianfranco Teotino per il quale 'il belga è funzionale al gioco di Allegri' e gli ex calciatori Giuseppe Bergomi "convinto che Lukaku fosse perfetto ma dopo aver visto i bianconeri domenica mi terrei Vlahovic" e Alessandro Costacurta che ha parlato di "grande delusione" per l'Inter.

Juve, Tancredi Palmeri: 'Lukaku non finirà in bianconero ma almeno Allegri ha ottenuto di aver danneggiato l'Inter'

Il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri è tornato a scrivere su Twitter (ora X) della Juventus e dell'indiscrezione che vorrebbe Romelu Lukaku nell'orbita della società bianconera: "Se anche il Corriere dello Sport ha buttato a mare Lukaku alla Juventus, dopo averlo accudito amorevolmente per tutta un’estate, vuol dire che è proprio finita. Allegri almeno ha ottenuto di danneggiare tutto il mercato dell’Inter. Ma Lukaku? Mai visto un suicidio sportivo simile".

Teotino: 'Allegri pensa a Lukaku come alternativa a Vlahovic perché il belga è più funzionale per il suo gioco'

Dell'accostamento alla Juventus di Romelu Lukaku ha parlato anche il giornalista sportivo Gianfranco Teotino.

Quest'ultimo, ospite negli studi di Sky Calciomercato l'Originale, ha detto: "Allegri continua a pensare a Lukaku? L'aspetto economico è molto importante, non penso che Morata sia l'alternativa a Vlahovic. È Lukaku l'alternativa a Vlahovic, lui pensa che un centravanti con le caratteristiche e dell'esperienza di Lukaku sia più funzionale al suo gioco che non Vlahovic".

Teotino restando in tema Juventus ha poi parlato di Alvaro Morata, sottolineando come il centravanti spagnolo nonostante non sia un campione può far parte di un gruppo che punta alla vittoria dello scudetto.

Juve, Bergomi: 'Ero convinto che Lukaku fosse perfetto ma dopo aver visto i bianconeri domenica mi terrei Vlahovic'

Anche l'ex difensore Giuseppe Bergomi è stato ospite della trasmissione di Sky Sport Calciomercato L'Originale e tra gli argomenti trattati c'è stato spazio per la Juventus ed il possibile arrivo di Lukaku.

"Prima di aver visto la Juventus domenica pensavo che Lukaku fosse perfetto per come giocava la Juve negli anni scorsi, ma la squadra che abbiamo visto domenica se avrà il coraggio di mantenere quell'iniziativa e quella forza di pressare alto, il recupero palla, allora questo Vlahovic me lo tengo e anche lo stesso Chiesa, anche se continuo ad avere dei dubbi sul ruolo di seconda punta".

Costacurta: 'Lukaku? grande delusione in ottica Inter ma in lui è crollato qualcosa e bisogna capire perché'

Infine, anche l'ex difensore del Milan Alessandro Costacurta ha parlato di Lukaku a Sky Sport Calciomercato L'Originale dicendo: "Non ho nessun dubbio, io credo che sia una grossa delusione in ottica Inter, anche perché si era sempre comportato diversamente. Ma una persona dovrebbe fare quello che dice. In lui è crollato qualcosa e bisogna capire il perché".