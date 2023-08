Il Calciomercato dell'Inter sembra essere giunto all'ultimo atto del valzer degli attaccanti. Con Lautaro Martinez unico superstite, dopo il "caso" Lukaku e la partenza di Edin Dzeko, anche Joaquin Correa sembra pronto a lasciare i nerazzurri, destinazione Marsiglia.

Alexis Sanchez, vecchia conoscenza della tifoseria nerazzurra, è reduce da un'ottima stagione in Ligue 1 proprio al Marsiglia che pare aver convinto la dirigenza interista ad affondare il colpo per il ritorno del cileno.

Joaquin Correa 'saluta' l'Inter dopo due stagioni con poche luci e tante ombre

Dopo due stagioni di alti e bassi tra infortuni e resa tecnica, Joaquin Correa si appresta a salutare l'Inter. L'argentino è pronto a concludere l'esperienza a Milano con un bottino di 9 reti in 52 presenze, numeri spesso criticati dalla tifoseria. La trattativa per il passaggio del 29enne al Marsiglia pare sia entrata nel vivo nella giornata di ieri sulla base di un prestito oneroso a 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 13 milioni. Nel caso in cui il Marsiglia dovesse accedere alla Champions League al termine della prossima stagione, il diritto diventerebbe obbligo con una riduzione del prezzo a 11 milioni.

Inter, scelto Alexis Sanchez per sostituire Joaquin Correa

Come anticipato, l'addio di Joaquin Correa potrebbe essere prontamente rimpiazzato dalla dirigenza nerazzurra dal ritorno di Alexis Sanchez. Il cileno ha giocato l'ultima stagione proprio nel Marsiglia collezionando 14 reti su 35 presenze. Al termine della stagione non si è concretizzato il rinnovo e ora, da svincolato, potrebbe tornare a far sognare i colori nerazzurri.

Con la maglia dell'Inter, dal 2019 al 2022, aveva siglato 16 reti su 79 presenze.

Alexis Sanchez, domani potrebbe essere il giorno della firma sul contratto con l'Inter

Il ritorno di Alexis Sanchez in nerazzurro sembra quasi certo, le ultime fonti parlano della possibilità di effettuare le visite mediche già nella giornata di domani, al netto della firma sul contratto.

I termini dell'operazione dovrebbero prevedere un poderoso ridimensionamento delle cifre che il 35enne guadagnava all'Inter nella sua precedente esperienza. Il cileno andrebbe dunque a completare il reparto offensivo nerazzurro affiancandosi alla certezza Lautaro Martinez e ai nuovi arrivati Marcus Thuram e Marko Arnautovic. Il 35enne conosce molto bene la Serie A: "esploso" all'Udinese prima di girare tra i top club europei per poi approdare all'Inter nel 2019. Il suo ritorno garantisce dunque una buona dose di esperienza internazionale necessaria per l'Inter al fine di dare il massimo contributo in tutte le competizioni a disposizione.