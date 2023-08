La dirigenza dell'Inter starebbe considerando un nuovo acquisto dell'ultimo minuto in questa sessione di Calciomercato il nome caldo sarebbe quello di Maxime Lopez, centrocampista del Sassuolo, la cui valutazione sarebbe intorno ai 15 milioni di euro; i nerazzurri vorrebbero provare un colpo last minute per rinforzare ulteriormente il centrocampo dopo il mancato arrivo di Lazar Samardzic dall'Udinese nelle scorse settimane.

L'idea dei nerazzurri a centrocampo: Maxime Lopez dal Sassuolo

Il centrocampista francese venticinquenne sarebbe finito da qualche ora nel mirino della dirigenza dei nerazzurri che vorrebbe portare in dono al tecnico Simone Inzaghi un ulteriore ricambio a centrocampo dopo il mancato ingresso di Samardzic, saltato proprio in dirittura d'arrivo per via di incomprensioni con i procuratori del giocatore.

Il centrocampista del Sassuolo sembrerebbe essere il profilo adatto per dare fluidità ulteriore ad uno dei migliori reparti sulla mediana di tutta Italia; il tecnico Simone Inzaghi però gradirebbe una nuova pedina da inserire nel suo scacchiere, così da potersi definire totalmente soddisfatto del mercato in entrata.

Nelle prossime ore di calciomercato l'affare si potrebbe definire al meglio, considerando che ormai il mercato estivo durerà solamente altri due giorni, per chiudere alle 20.00 di venerdì primo settembre.

La situazione a centrocampo dei nerazzurri

Le scelte della dirigenza dell'Inter in questo mercato estivo sono state piuttosto chiare fin dagli inizi, con la decisione di cedere Marcelo Brozovic in Arabia Saudita per una cifra vicina a 18 milioni di euro; il calciatore con il suo nuovo contratto con l'Al Nassr andrà a percepire uno stipendio annuo di circa 27 milioni di euro.

Come alternativa a centrocampo i nerazzurri hanno scelto di investire subito su Davide Frattesi, arrivato a Milano bruciando la concorrenza di diverse rivali che volevano accaparrarsi le prestazioni del calciatore del Sassuolo, arrivato con una formula di prestito con diritto di riscatto a circa 23 milioni di euro totali.

Sulle fasce la società nerazzurra ha voluto investire per coprire il ruolo di alternativa ai titolarissimi Dimarco e Dumfries, acquisendo le prestazioni di Juan Cuadrado, arrrivato con un contratto di una stagione per circa 3 milioni di euro di ingaggio, e di Carlos Augusto, giunto dal Monza nelle ultime settimane di calciomercato.

La regia della formazione di Simone Inzaghi sarà dunque affidata ad Hakan Calhanoglu in questa stagione, con Christian Asslani pronto a fare il vice qualora dovesse essere necessaria un ricambio per far rifiatare il turco.