La Juventus ha iniziato la stagione 2023-2024 con una vittoria ed un pareggio, convincente la prestazione contro l'Udinese, meno quella contro il Bologna, soprattutto in riferimento al primo tempo. Uno dei più deludenti della squadra bianconera è stato Alex Sandro, che Allegri sta schierando da centrale difensivo di sinistra di una difesa a tre. Per questo non è da scartare la possibilità arrivi un giocatore al suo posto in questo finale di Calciomercato estivo. L'occasione potrebbe arrivare dalla Spagna, con Marcos Alonso che sarebbe pronto a lasciare il Barcellona.

Il terzino spagnolo è in scadenza di contratto con il Barcellona a giugno 2024 ma potrebbe anticipare la sua partenza magari trasferendosi in prestito alla Juventus in uno scambio che porterebbe Filip Kostic nella società spagnola. Il nazionale della Serbia è considerato oramai una riserva da Massimiliano Allegri, non essendo arrivate offerte da 20 milioni di euro non è da scartare la possibilità si trasferisca in prestito al Barcellona nello scambio che porterebbe Alonso a Torino. In tal caso però il giocatore spagnolo dovrebbe prolungare il contratto di almeno una stagione essendo in scadenza di contratto a giugno 2024 con il Barcellona.

La Juventus valuterebbe lo scambio di mercato con il Barcellona fra Kostic e Alonso

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Barcellona e la Juventus potrebbero definire uno scambio di prestiti che riguarda Marcos Alonso e Filip Kostic. Lo spagnolo piace ad Allegri in quanto può giocare terzino, giocatore di fascia sinistra nel 3-5-2 ma anche centrale difensivo di una difesa a tre andando eventualmente a sostituire Alex Sandro, deludente in questo inizio di stagione.

Allo stesso tempo Filip Kostic avrebbe la possibilità di giocare titolare in previsione anche dell'Europeo 2024 con la nazionale della Serbia. Senza titolarità rischierebbe di non essere convocato per la competizione europea per le nazionali. Per quanto riguarda invece la fascia sinistra della Juventus, oltre al fatto che Marcos Alonso può adattarsi come centrocampista, rimarrebbero Cambiaso titolare con Samuel Iling-Junior che sarebbe l'alternativa al giocatore italiano.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per definire anche altre cessioni in questo finale di calciomercato estivo. Definita quella di Matias Soulé al Frosinone, che raggiunge Enzo Barrenechea, si lavora anche ad un'altra a titolo definitivo. Ci si riferisce a Moise Kean, che piace in Inghilterra. In caso di offerta importante il giocatore potrebbe lasciare Torino. Potrebbe essere sostituito da Alvaro Morata, che ha una valutazione di mercato di 20 milioni di euro.