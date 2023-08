La Juventus è al lavoro per definire le scelte di mercato utili non solo per migliorare la rosa ma anche per sistemare il bilancio societario. Per questo arrivano indiscrezioni di mercato in merito a diverse cessioni che potrebbero riguardare la società bianconera. Si parla anche di rinforzi, soprattutto per il centrocampo, e le ultime notizie di mercato parlano di un possibile approdo a Torino di Fabian Ruiz. Il classe 1996 del Paris Saint Germain non sarebbe considerato un titolare da Luis Enrique, che lo lascerebbe partire. Il centrocampista spagnolo ha dimostrato nel campionato italiano al Napoli di essere un giocatore importante, contribuendo ai gol segnati dalla squadra campana.

Non è da scartare la possibilità lasci la società francese in prestito con diritto di riscatto. Ad agevolare un suo eventuale approdo a Torino sarebbe Cristiano Giuntoli, che lo ha voluto al Napoli quando era direttore sportivo della società campana acquistandolo dal Valencia.

Il giocatore Fabian Ruiz potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come rinforzo a centrocampo Fabian Ruiz. Lo spagnolo non sarebbe considerato un titolare nel Paris Saint Germain e potrebbe valutare un approdo nella società bianconera, magari in prestito con diritto di riscatto. A Torino ritroverebbe Cristiano Giuntoli, che lo ha voluto al Napoli. Lo spagnolo è reduce da una stagione non ideale al Paris Saint Germain anche se ha vinto il campionato francese.

Ha disputato 27 match segnando 3 gol e fornendo 2 assist decisivi ai suoi compagni. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro. Fabian Ruiz sarebbe uno dei nomi seguiti dalla società bianconera per rinforzare il centrocampo. Si valuta anche Franck Kessié, centrocampista del Barcellona che potrebbe approdare alla Juve in prestito con diritto di riscatto a circa 20 milioni di euro.

Il centrocampista potrebbe andare a guadagnare circa 6,5 milioni di euro a stagione ma il suo arrivo dipende dalle cessioni. A tal riguardo le ultime indiscrezioni di mercato parlano delle possibili partenze di Samuel Iling-Junior, Andrea Cambiaso, Denis Zakaria e Koni De Winter, che piacciono a diverse società inglesi.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per il settore avanzato e le ultime indiscrezioni di mercato che arrivano dai giornali sportivi parlano di un possibile scambio di mercato che riguarderebbe Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku. A tal riguardo il Chelsea dovrebbe aggiungere anche una somma in soldi di circa 40 milioni di euro considerando la differente valutazione di mercato dei cartellini dei due giocatori.