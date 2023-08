L'attaccante brasiliano Kaio Jorge è pronto a dimostrare tutte le sue qualità, dopo l'ultimo anno e mezzo condizionato da un problema al tendine. Per il brasiliano sarebbe pronta una nuova esperienza professionale in prestito in Serie A. Negli ultimi giorni si è parlato di un suo possibile trasferimento al Frosinone o al Cagliari, ma su di lui ci sarebbe anche il Lecce, alla ricerca di un giocatore nel settore avanzato dopo la decisione di lasciar partire per l'Arabia Saudita la punta Ceesay. Il brasiliano avrebbe in questo modo la possibilità di raccogliere minutaggio e di fare il definitivo salto di qualità, così poi da giocarsi un posto da titolare nella Juventus dalla stagione 2024-2025.

Kaio Jorge potrebbe trasferirsi in prestito al Lecce

Acquistato dalla Juventus nel Calciomercato estivo del 2021 per circa 3 milioni di euro più bonus dal Santos, Kaio Jorge è reduce da un anno e mezzo difficile, condizionato da un infortunio al tendine del ginocchio. Il match fra Juventus e Next Gen ha confermato il suo recupero e attualmente la società bianconera starebbe valutando una cessione in prestito per garantirgli la possibilità di raccogliere minutaggio nel campionato italiano. Fra le società interessate ci sarebbe il Lecce, alla ricerca di una punta dopo la cessione di Ceesay.

Il brasiliano Kaio Jorge non è l'unico giovane che potrebbe lasciare Torino a titolo temporanea in questi ultimi giorni di calciomercato estivo.

Si parla ad esempio di una possibile partenza in prestito di Fabio Miretti ma anche di Matias Soulé, entrambi hanno molti estimatori in Serie A.

Da valutare è poi il futuro professionale anche di Samuel Iling-Junior, che potrebbe trasferirsi in prestito al Bologna o eventualmente essere utilizzato come contropartita tecnica per l'acquisto di Domenico Berardi, valutato dal Sassuolo circa 30 milioni di euro: per lui la Juventus potrebbe offrire 23 milioni più il prestito del centrocampista inglese.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus valuta intanto dei rinforzi nel settore avanzato. Domenico Berardi non è l'unico giocatore che potrebbe arrivare nella società bianconera. In questi giorni diversi giornali sportivi hanno parlato di nuovo del possibile arrivo di Romelu Lukaku, che però dipenderà da almeno una cessione.

Potrebbe lasciare Torino Dusan Vlahovic in caso di offerte congrue o eventualmente Arkadiusz Milik, che ha un prezzo di mercato di circa 15 milioni di euro.