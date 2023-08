In casa Juventus continua a tenere banco il mercato dei giovani. Massimiliano Allegri in questo senso è stato chiaro, resterà solo chi potrà avere il proprio spazio, gli altri verranno valorizzati con una cessione in prestito.

Tra questi ultimi potrebbe rientrare Matias Soulé, su cui ci sarebbero le mire del Feyenoord e di diverse squadre di Serie A, Salernitana in primis: per una cessione a titolo definitivo la Juventus chiederebbe non meno di 20-25 milioni, anche se la dirigenza, assolutamente convinta delle sue qualità, preferirebbe il prestito.

Soulé potrebbe trasferirsi al Feyenoord in prestito

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Feyenoord sarebbe in trattativa con la Juventus per il trasferimento in prestito di Matias Soulé nella società olandese. Una cessione che potrebbe essere molto importante per la crescita del giocatore, che avrebbe la possibilità di raccogliere più minutaggio di oggi. Su di lui ci sarebbe anche la Salernitana, in generale diversi club di A che giocano col tridente avanzato avrebbero fatto dei piccoli sondaggi con la Vecchia Signora che come accennato non vuol perdere il giocatore a titolo definitivo.

Arrivato a gennaio 2020 dopo essere andato in scadenza di contratto con il Velez Sarsfield, l'esterno argentino ha compiuto tutta la trafila a partire dalla Primavera bianconera fino alla promozione con la Juventus Next Gen e successivamente alla prima squadra.

Un salto questo avvenuto la scorsa stagione quando è arrivato anche il primo gol in Serie A firmato contro la Sampdoria nel 4-2 dell'Allianz Stadim condito anche dalla doppietta di Adrien Rabiot.

Soulè potrebbe non essere l'unico giovane a lasciare Torino in prestito. A tal riguardo si parla anche della possibile cessione di Samuel Iling-Junior, che piace sempre al Bologna.

Il club vuole non meno di 20 milioni di euro per lasciarlo partire a titolo definitivo, per il prestito invece ci sono in lizza diverse società: al Bologna si aggiungerebbero infatti anche Salernitana e Sassuolo.

Possibili le cessioni di Kean e Kostic

Davanti tiene infine sempre banco l'ipotesi di una doppia cessione sul finire del mercato di Filip Kostic e Moise Kean: dalla loro partenza il club incasserebbe circa 50 milioni di euro, somma che potrebbe essere utilizzata per l'acquisto di Domenico Berardi del Sassuolo e di una punta in prestito. Il sogno al riguardo è sempre Romelu Lukaku, che vorrebbe approdare nella società bianconera forte anche di un accordo sulla base di un triennale da 8 milioni di euro l'anno.