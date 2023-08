Nonostante l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali abbia fatto pubblicamente sapere come Domenico Berardi sia fuori dal mercato, le ultime indiscrezioni raccontano di una Juventus che sarebbe pronta ad alzare l'offerta per assicurarsi l'esterno offensivo e avvicinarsi così ai 30 milioni di euro richiesti dal club neroverde.

La Juventus avrebbe offerto circa 20 milioni di euro più bonus con l'inserimento in prestito di un giovane come Samuel Iling-Junior ma la società emiliana, come dichiarato dallo stesso ds del Sassuolo, vorrebbe invece monetizzare il più possibile dal cartellino di Berardi continuando a valutarlo non meno di 30 milioni di euro.

Da qui la possibilità che Cristiano Giuntoli incrementi la proposta bianconera.

La Juventus potrebbe incrementare l'offerta per Berardi negli ultimi giorni di mercato

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe dunque definire l'acquisto di Domenico Berardi negli ultimi giorni di mercato nonostante le recenti dichiarazioni di Giovanni Carnevali.

L'amministratore delegato del Sassuolo ha dichiarato che il giocatore non sarebbe più cedibile sia perchè indispettito dall'atteggiamento della Juventus, che negli ultimi giorni non si sarebbe più fatta sentire, sia perchè il termine del 17 agosto, fissato dal club emiliano per completare l'operazione, è scaduto con la conseguenza che adesso il Sassuolo non avrebbe più il tempo per sostituire il partente Berardi.

Ebbene, nonostante la dura presa di posizione pubblica assunta da Carnevali, la trattativa non sarebbe del tutto chiusa con Cristiano Giuntoli che starebbe pensando di alzare la proposta fino a 25 - 26 milioni di euro. Non ancora i 30 che vuole il Sassuolo ma la speranza bianconera rimane quella di venirsi incontro considerata anche la volontà del calciatore, che ha già evidenziato di volere solo la Juventus allenandosi nel frattempo da solo.

Kean al passo d'addio

Continuano infine ad arrivare indiscrezioni in merito a una possibile cessione di Mosie Kean ma solo nell'eventualità che arrivi un'offerta da almeno 30 milioni di euro.

Si parla così di un interesse del Siviglia e del Milan, ecco che se Kean dovesse partire la Juventus potrebbe definire l'acquisto di Romelu Lukaku, che avrebbe già un'intesa contrattuale con la società bianconera sulla base di un triennale da 8 milioni di euro netti l'anno.