Dopo gli arrivi di Arnautovic per l'attacco e di Carlos Augusto per le corsie esterne, l'Inter lavora sul fronte difesa. La società nerazzurra sta monitorando diversi profili per completare il pacchetto arretrato, così da accontentare mister Simone Inzaghi ed essere competitivi su tutti i fronti.

Inter: sogno Scalvini per la difesa, anche Pavard tra i profili sondati

Il direttore sportivo Giuseppe Marotta sta sondando diversi profili, ma il sogno per la retroguardia resta Giorgio Scalvini, centrale e gioiello dell'Atalanta. La crescita del giovane centrale è sotto gli occhi di tutti e le sue prestazioni con la maglia della Dea non sono passate inosservate.

L'Inter vorrebbe provare ad intavolare una trattativa per il classe 2003 ma il club bergamasco non ha alcuna intenzione di cedere i suoi pezzi pregiati, soprattutto dopo la cessione di Hojlund al Manchester United. Solo per una cifra monstre, la Dea potrebbe sedersi ad un tavolo per trattare una possibile cessione.

Vista la resistenza dell'Atalanta per Scalvini, il club nerazzurro potrebbe virare su Pavard, già accostato nella scorsa sessione invernale di Calciomercato. Il difensore francese presenta un contratto che scade nel 2024, e quindi la richiesta di 40 milioni di euro da parte del Bayern Monaco risulterebbe eccessiva, con l'Inter che valuta un prestito con diritto di riscatto.

Infine, sullo sfondo restano vive le piste che portano a Trevoh Chalobah in uscita dal Chelsea e già trattato la scorsa estate, e di Japhet Tanganga che resta ai margini del progetto del Tottenham.

I due potrebbero partire con la formula di un prestito secco.

Inter: il Torino ci riprova per Lazaro, Sensi verso la conferma

Non solo acquisti. L'Inter lavora anche sul fronte cessione, in particolare di quei calciatori ormai fuori dal progetto di Simone Inzaghi.

Tra questi c'è sicuramente Valentin Lazaro che nonostante una buona pre-season dovrebbe lasciare Milano in questa finestra di mercato.

L'esterno austriaco è infatti uno degli obiettivi del Torino di Ivan Juric che lo rivorrebbe in maglia granata dopo la buona stagione passata in prestito. Il club nerazzurro non fa sconti e chiede una cifra attorno ai 5-6 milioni di euro per cedere definitivamente il classe 96. Oltre Lazaro, il club nerazzurro valuta offerte anche per il Tucu Correa che potrebbe essere ceduto.

In caso di addio da parte dell'ex Lazio, l'Inter potrebbe ritornare su Alexis Sanchez che non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo contrattuale con il Marsiglia.

Infine, chi invece dovrebbe restare in maglia nerazzurra è Stefano Sensi che dopo la buona stagione al Monza e soprattutto l'ottima pre-season, potrebbe esser confermato da Inzaghi. A ciò si aggiunge il mancato approdo di Samardzic, tassello fondamentale per la conferma dell'ex Sassuolo.