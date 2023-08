Secondo le ultime quote pubblicate dal portale Sisal, la Juventus sarebbe ancora la favorita per acquisire le prestazioni sportive dell'attaccante del Chelsea Romelu Lukaku. Del centravanti belga e del suo eventuale passaggio in bianconero hanno inoltre detto la loro opinione ai microfoni di TMW Radio l'agente sportivo Alessandro Canovi ed il tecnico Giovanni Mussa.

Juventus, per le quote Sisal i bianconeri rimangono i favoriti per arrivare a Lukaku

L'agenzia di scommesse Sisal ha pubblicato nelle scorse ore le quote attinenti la squadra favorita ad acquisire le prestazioni sportive di Romelu Lukaku e secondo il portale la Juventus apparirebbe davanti a tutte le altre contendenti, con una quota da 1.75.

Il possibile approdo del centravanti belga nella Saudi League o nel Tottenham sarebbe poi considerata la seconda opzione più credibile, con una quota leggermente più alta data a 3.00. Secondo Sisal poi, per Lukaku ci sarebbe la Roma: i giallorossi, ancora alla ricerca di una punta da regalare al tecnico portoghese José Mourinho potrebbero essere costretti ad intavolare una trattativa last minute con il Chelsea, circostanza che porta la società dei Friedkin ad avere una quotazione da 4.00. Più distaccata per Lukaku appare infine la quota del Milan, altra squadra accostata recentemente al belga, che pagherebbe 6 volte di più la posta messa in palio e l'Atletico Madrid, quotato a 9.00.

Juventus, Canovi: "Per Lukaku rimangono poche squadre e solo i bianconeri in Italia se lo possono permettere"

Dell'eventuale passaggio alla Juventus di Romelu Lukaku ha parlato anche l'agente sportivo Alessandro Canovi. Quest'ultimo, intervistato da TMW Radio ha detto: "Lukaku? A livello di ingaggio sono pochi i club che possono permetterselo, il PSG ha fatto già grandi acquisti, come centravanti andranno su un altro tipo di giocatore.

A Romelu non rimane molto, solo la Juve può effettivamente permetterselo ma deve piazzare Vlahovic. La sua dimensione è l'Italia, ma nessuno qui può permetterselo se non la Juventus".

Juventus, Mussa: "Lukaku ha dei costi proibitivi e non serve ai bianconeri che hanno un Vlahovic in ottime condizioni"

Contrario al pensiero di Canovi è stato quello del tecnico Giovanni Mussa, che su TMW Radio ha detto dell'eventuale arrivo di Lukaku alla Juventus: "Lukaku ha dei costi proibitivi, l'aspetto fisico diventa poi fondamentale e lui rientra nel novero dei giocatori che lascia delle perplessità sulle sue condizioni. A chi servirebbe di più? Per necessità e per modo di giocare sarebbe ideale per la Roma, non serve invece al Milan e neppure alla Juve vedendo il Vlahovic in questa condizione fisica e mentale".