Sembra cominciare a muoversi il mercato intorno a Joaquin Correa. Messo in lista d'uscita dall'Inter, con il tecnico Simone Inzaghi che ormai si sarebbe convinto a lasciarlo andar via, l'attaccante argentino in queste settimane di Calciomercato estivo non ha mai ricevuto delle proposte concrete e allettanti per salutare Milano. Adesso, però, le cose starebbero cambiando, con Torino (difficile), Betis Siviglia e Lipsia che starebbero manifestando un certo interesse per il Tucu.

Tra le presunte pretendenti a Correa si sarebbe aggiunto anche il Lille.

Pare che la squadra allenata da Paulo Fonseca stia muovendo i suoi primi passi nel tentativo di trovare l'offerta giusta per acquisire il cartellino del 29enne argentino. I dirigenti del club francese avrebbero contattato Alessandro Lucci, procuratore del centravanti nerazzurro, per trovare una prima intesa di base con il calciatore.

Una mossa, questa, che potrebbe però indispettire l'Inter. Da Viale della Liberazione, infatti, preferirebbero che le società interessate a Correa contattino prima il club titolare del cartellino e poi, una volta raggiunto l'accordo per il trasferimento, vadano a confrontarsi con l'agente per l'ingaggio. Dunque, se fosse confermata la manovra del Lille, disposto a parlare con il manager di Correa, la trattativa rischierebbe di arenarsi prima del previsto.

Ad ogni modo, fra Betis Siviglia, Lille, Lipsia e Torino, sembra che negli ultimi giorni di mercato Correa sia destinato a salutare l'Inter.

Inzaghi si sarebbe deciso a rinunciare a Correa

Simone Inzaghi, sin dai tempi della Lazio, è sempre stato un estimatore di Joaquin Correa. Non a caso, nell'estate del 2021 avrebbe spinto affinché l'Inter lo acquistasse proprio dai capitolini biancocelesti.

Un investimento da circa 30 milioni di euro (5 milioni per il prestito oneroso e 25 milioni per l'obbligo di riscatto) che, tenendo conto dei risultati sul campo, non ha dato i frutti sperati.

Correa, nelle sue due stagioni in nerazzurro, ha totalizzato 77 presenze e 10 reti, con prestazioni spesso discutibili e poco convincenti.

Simone Inzaghi ha sempre creduto in lui, lo ha sostenuto e ha cercato di puntarci, schierandolo anche quando i tifosi interisti lo criticavano aspramente.

Quest'estate, tuttavia, sembra che anche Inzaghi si sia convinto che sia il caso di separarsi da Correa, quindi non avrebbe messo il veto su una sua eventuale partenza. In caso di addio dell'attaccante argentino, che potrebbe rilanciarsi all'estero, l'Inter avrebbe poi lo spazio in organico per riabbracciare Alexis Sanchez.

Sanchez, infatti, svincolato dal Marsiglia, sarebbe in attesa di una chiamata dai nerazzurri per tornare a parametro zero alla Pinetina che ha lasciato proprio nella scorsa estate dopo tre stagioni (dal 2019 al 2022) caratterizzate da 109 presenze e 20 reti tra competizioni nazionali ed europee.